Pyongyang não aceita negociar o seu programa nuclear

Dias depois de a ONU adotar um conjunto de sanções económicas contra o país, a Coreia do Norte rejeitou a proposta de conversações feita por Seul e garante que não irá negociar os seus programas nuclear e balístico enquanto continuar sob a ameaça dos Estados Unidos.

“Pyongyang não recuará um único passo no reforço do [seu] poderio nuclear”, refere um comunicado oficial divulgado esta segunda-feira, e onde as sanções adotadas por unanimidade pelo Conselho de Segurança da ONU, no passado sábado, são classificadas como “uma violenta violação da nossa soberania”.

A Coreia do Norte promete represálias: “Os Estados Unidos irão pagar mil vezes por todos os seus crimes detestáveis”.

“Se os Estados Unidos acreditam que estão em segurança, porque há um oceano que nos separa, estão redondamente enganados”, afirmou Pyongyang, advertindo que os países que colaboraram com Washington apoiando a resolução também deverão prestar contas.

A ameaça é feita numa altura em que o ministério da Defesa do Japão afirma que o programa nuclear da Coreia do Norte registou progressos desde o primeiro teste, realizado em 2016. No seu relatório anual, dado a conhecer esta terça-feira e escrito antes dos dois últimos lançamentos de mísseis no país, em julho, o ministério japonês fala em “progresso significativo”.

Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano voltou a sublinhar que os EUA estão disponíveis para dialogar com a Coreia do Norte se Pyongyang terminar os testes com mísseis balísticos.

“Quando as condições forem as certas, então podemos sentar e dialogar sobre o futuro da Coreia do Norte para que se sintam seguros e economicamente prósperos”, afirmou Rex Tillerson esta segunda-feira nas Filipinas, onde participa num encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático.

Proposta pelos Estados Unidos, a resolução 2371 adotada pelo Conselho de Segurança da ONU tem como objetivo interditar as exportações norte-coreanas para pressionar Pyongyang a negociar, após o lançamento de dois mísseis intercontinentais no mês passado.

Se for respeitada deverá privar a Coreia do Norte de receitas anuais na ordem dos mil milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros).