ONU denuncia “tortura” e “uso de força excessiva” contra manifestantes e detidos na Venezuela

Forças de segurança venezuelanas “maltrataram” e “torturaram” de forma “generalizada e sistemática” contra manifestantes, denunciou esta terça-feira o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (OHCHR).

Organismo acusa as forças de segurança da Venezuela de serem responsáveis pela morte de pelo menos 46 manifestantes - de um total de 124 mortes investigadas até 31 de julho, no contexto das manifestações contra o Governo de Nicolás Maduro - e de conduzirem mais de 5000 detenções arbitrárias. Grupos denominados “coletivos armados” terão sido responsáveis pela morte de outras 27 pessoas.

Em comunicado divulgado esta manhã, o OHCHR explica que “as entrevistas realizadas à distância por uma equipa de especialistas em direitos humanos das Nações Unidas [entre 6 de junho e 31 de julho] sugerem que houve uso generalizado e sistemático de força excessiva contra manifestantes, bem como detenções arbitrárias”. Foram entrevistadas vítimas e familiares de vítimas, testemunhas, membros de organizações da sociedade civil, jornalistas, advogados, médicos e paramédicos e um funcionário da procuradoria-geral, esclarece a nota.

Violações “são da responsabilidade dos mais altos cargos do Governo”, afirmou Ra’ad Al Hussein, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Equipa de especialistas da ONU terá ainda provas da existência de “um padrão de outras violações dos direitos humanos, incluindo buscas domiciliárias violentas e ilegais, torturas e maus tratos a detidos”.

Métodos de tortura usados incluem “choques elétricos, espancamentos com recurso a capacetes e bastões, estando os prisioneiros algemados, prática de manter os detidos presos pelos pulsos durante períodos de tempo prolongados, asfixia com recurso a gases tóxicos, ameaças de morte e, em alguns casos, ameaças de violência físicas e sexual contra os prisioneiros e respetivas famílias”, refere o comunicado.

Ravina Shamdasani, porta-voz do OHCHR, diz haver “informações credíveis sobre o tratamento desumano e degradante das forças de segurança para com detidos, que em alguns casos poderá ser definido como tortura”. Citada pelo “El País”, a porta-voz acrescentou que a destituição de Luísa Ortega Díaz do cargo de procuradora-geral, no sábado passado, constitui “mais uma prova da degradação do Estado de Direito no país”.

Está previsto um relatório completo para finais de agosto.