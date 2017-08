Morreu o orangotango que sabia linguagem gestual

“A falta de Chantek será muito sentida pela sua família aqui no zoo Atlanta. Ele tinha uma personalidade única, envolvente e especial em muitas formas, no modo como se relacionava e comunicava com aqueles que o conheciam melhor”, declarou Hayley Murphy, vice-presidente do jardim zoológico, ao anunciar a morte Chantek, um dos primeiros símios a ter aprendido linguagem gestual.

Chantek contava 39 anos, o que tornava num dos orangotangos mais velhos dos zoos norte-americanos. Nascido no Centro de Investigação Regional de Primatas de Yerkes, em Atlanta, foi viver com a antropóloga Lyn Miles, que o criou como um filho até aos nove anos.

Chantek aprendeu a limpar o seu quarto, a criar e usar ferramentas e sabia o caminho para um restaurante vizinho, segundo foi referido no documentário de 2014 “The Ape Who Went to College” (“O Símio que foi para a Escolar”).

Era também dos pouco primatas que sabia comunicar através da linguagem gestual americana, a par do gorila Koko e da chimpanzé Washoe.

Em 1997 foi transferido para o zoo de Atlanta, onde costumava comunicar com os funcionários através da linguagem gestual, algo que se retraia em fazer com estranhos, dada a sua timidez.

Em 2016 passou a contar um regime médico especial devido aos problemas cardíacos, que entretanto se agravaram. Passou a ser alimentado com uma dieta com pouco sódio e foi o primeiro orangotango que, acordado e sem oferecer resistência, foi submetido a um eletrocardiograma.

Os problemas cardíacos são a principal causa de morte de grandes símios, como os orangotangos, que vivem em parques zoológicos.