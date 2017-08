Macron quer criar cargo oficial de primeira-dama para a mulher

O Presidente francês, Emmanuel Macron, pretende formalizar o estatuto de primeira-dama que prometeu criar e atribui-lo à sua mulher, Brigitte Macron.

Segundo avança a AP, o escritório de Brigitte disse esta terça-feira que a presidência se encontra a preparar uma comunicação formal para divulgar nos próximos dias.

Durante a campanha presidencial, Macron prometeu mais “transparência” sobre o papel da mulher do Presidente, planeando dar-lhe um estatuto oficial. A Constituição francesa não reconhece nenhuma posição especial para o companheiro ou companheira do chefe de Estado. No entanto, estes têm direito a um escritório e a uma equipa composta por dois conselheiros e dois secretários, bem como guarda-costas.

A proposta não está a ser bem recebida pela população francesa, como o comprova a criação de uma petição contra o plano de conceder um orçamento financiado por impostos, para suportar as atividades da mulher do Presidente. O documento já conta com mais de 270 mil assinaturas.