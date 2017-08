Japão avisa: programas de armamento da Coreia do Norte “avançaram consideravelmente”

O governo do Japão alerta, na sua última avaliação dos programas de armamento da Coreia do Norte, que apesar das sucessivas resoluções e sanções do Conselho de Segurança da ONU, o país já alcançou “avanços consideráveis” nessa área e que, neste momento, é provável que já tenha desenvolvido mísseis balísticos intercontinentais (IBM) capazes de atingir o território dos Estados Unidos da América.

A suspeita já tinha emergido nas últimas semanas perante os mais recentes testes de IBM pela Coreia do Norte. O primeiro, lançado com sucesso a 4 de julho, terá capacidades para alcançar o estado norte-americano do Alasca; o segundo, testado no final do mês passado, aparenta ter alcance suficiente para atingir “quase todo o território dos EUA”.

Agora, no seu “documento branco” sobre a Coreia do Norte, o Japão diz que o regime de Kim Jong-un alcançou tais progressos que, neste momento, é “concebível” que já consiga integrar nos IBM ogivas nucleares em miniatura. Apesar de muitos especialistas acreditarem que ainda vai levar vários anos até conseguir acoplar armas nucleares aos seus mísseis, o governo nipónico acredita que Pyongyang também já firmou grandes avanços nessa frente.

No documento de 563 páginas, aprovado e divulgado pelo governo do Japão esta terça-feira de manhã, é sublinhado que, “desde o ano passado, as ameaças de segurança [da Coreia do Norte] entraram numa nova fase”, depois de “dois testes nucleares e de mais de 20 lançamentos de mísseis balísticos” desde então. O risco de a Coreia do Norte “lançar mísseis nucleares capazes de abranger todo o território japonês vai aumentar à medida que o tempo passa”, é ainda sublinhado no relatório.

A par disso, o governo nipónico diz estar preocuado com as crescentes atividades militares da China na região e com a falta de transparência do gigante asiático nas suas despesas militares, que triplicaram na última década. “Existe a possibilidade de as atividades navais [de Pequim], bem como as atividades da sua Força Aérea, comecem a aumentar a partir de agora no Mar do Japão. É preciso acompanhar de perto das atividades da Marinha chinesa.”