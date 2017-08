“Gangue das avós” condenado a penas entre dois e 11 anos na China

O grupo era composto por cerca de 30 mulheres que berravam insultos aos devedores, através de altifalantes e que por vezes chegavam ao ponto de cuspir nas vítimas. Uma das vítimas perseguida pelas "avós" diz que, uma vez, estas despiram-se e tentaram agredi-lo

Um tribunal chinês condenou 14 membros de um gangue "de avós", que coagiam as vítimas a saldar dívidas através de insultos e perseguições públicas, com penas de dois até 11 anos de prisão.

As mulheres foram condenadas por “organizarem, liderarem e participarem em grupos de tipo mafioso” e “comportamento provocatório e perturbador”, noticiou o jornal “Beijing News”.

O grupo era composto por cerca de 30 mulheres, com uma idade média de 50 anos, da cidade de Shangqiu, província de Henan, que ficaram desempregadas e estavam envolvidas em várias disputas relacionadas com dívidas, escreveu o jornal.

As mulheres berravam insultos aos devedores, através de altifalantes, até que estes se fartavam a pagavam a dívida, de acordo com a edição de segunda-feira do “Beijing News”. O jornal acrescentou que, por vezes, também cuspiam nas vítimas.

Uma das vítimas, perseguida pelas "avós", disse que uma vez estas despiram-se e tentaram agredi-lo.

Gao Yun, uma das mulheres que integrou o gangue e é cega, contou ao “Beijing News” que cobrar dívidas era "muito divertido", acrescentando não terem existido agressões, mas apenas "guerras de palavras".

Cada "avó" ganhava cerca de 200 yuan (25 euros) por dia, mais refeições, para coagir os devedores.