Década e meia depois, identificada mais uma vítima do atentado contra as Torres Gémeas

Os restos de um homem que morreu no World Trade Center, no atentado de 11 de setembro de 2001, foram identificados esta semana, quando falta cerca de um mês para se marcarem os 16 anos desse ataque. A identidade da vítima, a primeira a ser apurada desde março de 2015, não será divulgada a pedido da sua família, informou o gabinete de medicina forense de Nova Iorque.

Até agora, já foram identificados os restos mortais de 1641 vítimas, o que significa que 40% delas continuam por identificar. O gabinete de ciência forense da cidade continua a analisar fragmentos de ossos na esperança de identificar todas as 2753 pessoas que perderam a vida nas Torres Gémeas — quando membros da Al-Qaeda desviaram dois aviões contra os edifícios, na manhã de 11 de setembro de 2001, antes de um outro avião ter sido guiado contra o Pentágono e de um quarto ter caído perto de Shanksville, na Pensilvânia.

Tecnologia de análise de ADN mais avançada começou a ser utilizada pela equipa de peritos no início deste ano e foi isso que permitiu o mais recente avanço, depois de tentativas anteriores de identificação dos restos mortais não terem produzido quaisquer resultados. Com os mais recentes avanços tecnológicos, a equipa tem esperanças de vir a conseguir completar o processo de identificação das vítimas, fazendo corresponder mais de 21.900 restos mortais recolhidos no local que ainda não foram catalogados.

No rescaldo dos atentados, houve poucos corpos a serem recuperados praticamente intactos dos escombros das Torres Gémeas. Ao longo do tempo, os esforços multimilionários para identificar os restos mortais das pessoas que estavam nos edifícios quando se deram os ataques foram sendo dificultados pelos efeitos do calor, da acumulação de bactérias e de químicos como o combustível dos aviões.

O gabinete de medicina forense de Nova Iorque tem recorrido sobretudo a um processo que passa por pulverizar os fragmentos de ossos para extração de ADN, comparando os resultados com o material genético das vítimas ou dos seus familiares. Até agora, a maioria dos perfis de ADN gerados através deste processo correspondeu a vítimas já identificadas.

Nalguns casos, os cientistas já tiveram de analisar o mesmo pedaço de osso dez ou mais vezes, na esperança de que os avanços tecnológicos ajudem a completar o processo de identificação das vítimas.