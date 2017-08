Casal de polícias indianos demitido por ter encenado subida do Evereste

O seu feito chegou a ser comemorado no ano passado pelas autoridades indianas. Mas entretanto percebeu-se que a sua história não batia certo

Após terem visto revogado pelo departamento de turismo do Nepal o seu certificado de chegada ao cume do Evereste e de terem sido banidos da prática de montanhismo no país durante dez anos, o casal de polícias indianos Dinesh e Tarakeshwari foi agora também demitido da corporação.

“Afastámo-los após ter sido concluída a averiguação interna” afirmou Sahebrai Ptail, da polícia da cidade indiana de Pune, onde o casal exercia funções.

No ano passado, Dinesh e Tarakeshwari anunciaram que tinham conseguido subir os 8850 metros do Evereste, apresentando fotografias que supostamente o comprovavam. Chegaram a obter a respetiva certificação e o feito foi celebrado na Índia.

Mas a veracidade da história de ambos começou a ficar sob suspeita quando um alpinista percebeu que, na verdade, as provas apresentadas eram fotografias suas manipuladas, ao que se somou o facto de o tempo gasto a efetuar a subida e a descida não ser verosímil.

“Descobrimos que eles deram informações falsas aos media, ludibriaram os governos indiano e nepalês e adulteraram fotografias para provar que tinham atingido o topo do Evereste, algo que na verdade não fizeram”, acrescentou a polícia indiana, em sequência da sua própria investigação sobre o caso.