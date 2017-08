Bombeiros acusados de atear fogos na Sicília por dinheiro

Quinze bombeiros voluntários foram presos na Sicília após surgiram suspeitas de que ateavam incêndios florestais e relatavam fogos inexistentes para ganharem 10€ à hora para os apagar.

As autoridades da província de Ragusa afirmam que o departamento de incêndios tornou-se suspeito quando uma das equipas respondeu a 120 ocorrências, 70 a mais do que as outras equipas voluntárias no mesmo período.

O comandante daquela corporação foi considerado perigoso e colocado de imediato em prisão domiciliária. Este alegadamente saía na sua carrinha, ateava vários fogos ou reportava falsos incêndios, depois regressava ao serviço e esperava ser chamado para os apagar.

Este homem revelou “uma habilidade criminosa afiada, sem medo das consequências do seu comportamento”, afirmou a polícia. Os investigadores acrescentaram, na declaração oficial, que num dos casos, o comandante “até falou em detonar uma bomba” na estação para “ficar com o dinheiro disponível caso os veículos de emergência precisassem de ser reparados”.

Os restantes membros da equipa investigada pela polícia admitiram ter realizado chamadas telefónicas para o número de emergência (115) ou ter pedido a amigos ou parentes para o fazer por eles.

A Sicília, à semelhança de grande parte do sul de Itália, tem sofrido centenas de incêndios devido às temperaturas elevadas e à seca prolongada. Alguns deles resultam de fogo posto.