Três pessoas mortas em praia do México

Um homem armado mata três pessoas e fere outras duas numa das praias mais populares do noroeste mexicano

Três homens que descansavam à sombra de uma das palmeiras da praia de San José del Cabo, no estado de Baja California Sur, foram mortos num tiroteio. As suas identidades não foram confirmadas, e até ao momento nenhuma prisão foi feita. O autor do ataque utilizou, alegadamente, uma arma de fogo automática.

Testemunhas do local, grande parte turistas, descrevem o ambiente de pânico que se instalou após o incidente. A praia foi evacuada de imediato. “Ouvimos os disparos e corremos para chegar a um lugar seguro”, conta uma das testemunhas. Dois feridos, um homem e uma mulher, foram levados para o hospital.

A onda de violência no México tem aumentado, segundo especialistas, devido à prisão de poderosos líderes de cartéis de droga, que gerou a criação de grupos independentes que além do tráfico de droga cometem outros crimes, como o roubo e sequestro. Noutro caso, 14 corpos foram encontrados – 11 homens e três mulheres – enterrados na região montanhosa de Valparaíso, no estado de Zacatecas.