Polícia americano morto em operação stop no estado de Missouri

O homem acusado de disparar e matar o agente norte-americano, este domingo, encontra-se em fuga

Um polícia norte-americano morreu este domingo, quando no decorrer de uma operação stop um homem saiu do veículo que conduzia, um Dodge Nitro, e começou a disparar. O agente, Gary Michael, de 37anos, tentou defender-se e combater o agressor, mas este conseguiu voltar ao carro e distanciar-se do local de crime os quarteirões suficientes para abandonar o veículo e continuar a fugir a pé. Não se sabe se o atirador ficou ferido durante a luta.

A polícia acusa Ian McCarthy, de 39 anos (na imagem abaixo), como principal suspeito do homicídio.

Não existem filmagens nem testemunhas do incidente, por isso desconhece-se o que terá motivado a intervenção policial. As autotidades suspeitam que o fugitivo se mantenha armado e não muito longe, tendo desencadeado operações que levem à sua captura.