Nova Iorque quer aumentar impostos dos mais ricos para melhorar transportes públicos

Se os impostos de 32 mil nova-iorquinos fossem aumentados em pouco mais e 0,5%, seria possível fazer melhorias substanciais no sistema de transportes públicos da cidade. Foi precisamente essa a proposta de Bill de Blasio, presidente da Câmara de Nova Iorque: cobrar mais aos mais ricos para investir no metro e nos autocarros.

“Assumir a responsabilidade é o primeiro passo para encontrar a solução”, disse Blasio esta segunda-feira em conferência de imprensa, citado pela Reuters, sublinhando que o sistema de transportes públicos é controlado pelo Estado.

A ideia parece simples: todos os cidadãos com um rendimento individual superior a 500 mil dólares (cerca de 420 mil euros) veriam a taxa do imposto passar de 3,876% para 4,41%, o que representaria um aumento de 0,053%. O plano representa, segundo o autarca, um financiamento adicional de 700 milhões de dólares, já em 2018, para ser aplicado no sistema de transportes. A título de exemplo, segundo Blasio, apenas com esta alteração seria possível financiar viagens de autocarro a metade do preço e mais de 800 mil viagens de metro aos nova-iorquinos mais carenciados.

A gestão do metro e dos autocarros nova-iorquinos é da responsabilidade da Metropolitan Transportation Authority (MTA), uma empresa administrada pelo Estado. “A boa notícia é que o presidente da Câmara reconheceu que Nova Iorque é dona do New York City Transit Authority e é um facto que a rede de metro precisa de financiamento para ser modernizada. A má notícia é que o presidente da Câmara não reconhece que o financiamento é necessário já”, comentou o diretor da MTA, Joe Lhota, em comunicado.

A proposta apresentada, esta segunda-feira, pelo presidente da Câmara de Nova Iorque, democrata, tem agora de ser aprovada pelo Senado de Nova Iorque, controlado pelos republicanos.