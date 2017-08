Jovem australiano atacado por minúsculas criaturas carnívoras marinhas

O rapaz de 16 anos saiu do mar com a parte inferior das pernas em sangue e teve de receber tratamento hospitalar. Um especialista em invertebrados marinhos da Universidade de New South Wales disse que nunca vira um caso assim

As imagens do estado em que ficaram as pernas de Sam Kanizay, após ter sido atacado por pequenas criaturas marinhas no passado sábado, são impressionantes e o seu caso deixou os especialistas impressionados.

Após um jogo de futebol, o rapaz de 16 anos decidiu refrescar-se, tendo-se dirigido até à zona da rebentação das ondas numa praia de Melbourne, Austrália. Cerca de meia hora depois saiu do local e queixou-se de estar com areia nas pernas, o que o levou a voltar a meter os pés e parte inferior das pernas dentro de água. Quando saiu novamente e resolveu ir calçar-se, percebeu então que estava a sangrar profusamente devido ao ataque de minusculas criaturas marinhas.

Alistair Poore, especialista em invertebrados marinhos da Universidade de New South Wales, diz que nunca vira um caso assim. Citado pelo “Guardian Australia”, o especialista referiu que o jovem terá sido atacado por piolhos do mar, mas envolvendo um número inusitado e muito amplo de exemplares dessa espécie que o deixaram a sangrar abundantemente.

Poore referiu ser frequente os banhistas confundirem o contacto com restos de alforrecas com mordidelas de animais marinhos, mas tendo em conta o estado em que ficaram as pernas do jovem não deverá ter sido esse o caso.

O seu pai, Jarrod Kanizay, adiantou que Sam manteve-se calmo e não sentiu dores, mas que teve de levar rapidamente para o hospital porque ele não parava de sangrar. (As criaturas) “comeram atravessando a pele e fizeram-no sangrar profusamente (…) O que é muito claro é que estas pequenas criaturas gostam mesmo de carne”, afirmou.