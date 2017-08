Equipas de resgate tentam contactar com 8 mineiros desaparecidos na Rússia

Socorristas russos tentaram esta manhã entrar em contacto com os oito mineiros desaparecidos numa mina siberiana da companhia Alrosa, que é a primeira produtora mundial de diamantes, informou a empresa russa.

De acordo com as autoridades, cerca de 300.000 metros cúbicos de água inundaram a mina de Mir, na República de Sakha, na Sibéria. O acidente na mina foi provocado por um problema numa estação de bombagem.134 mineiros foram retirados do local, mas outros oito continuam desaparecidos.

Os socorristas especializados começaram no domingo a explorar as galerias da mina para encontrar os mineiros. Esta segunda-feira, já foram "capazes de atravessar várias centenas de metros de túneis congestionados" e "espera-se que agora realizem uma tentativa de fazer contacto com as pessoas presas por meio de um tubo de drenagem", informou num comunicado a Alrosa.

A tarefa do resgate é complicada pela lama que obstrui alguns túneis e que deve ser retirada para dar continuidade às buscas.

Duas bombas com capacidade de 1250 metros cúbicos por hora foram instaladas para evitar que as galerias sejam novamente inundadas.

A mina subterrânea Mir situa-se num campo explorado desde 1958 na República de Sakha, nome oficial da imensa região de Iacútia, no extremo oriente russo, a mais de 4000 quilómetros a leste de Moscovo. Foi uma grande pedreira a céu aberto até 2001 e a sua exploração foi retomada em 2009 sob a forma de uma mina, que atualmente produz um milhão de toneladas de minérios por ano, cerca de 10% da produção da Alrosa.

A gigante controlada pelo Governo russo, cuja receita anual ultrapassou quatro mil milhões de euros no ano passado, disse que iria rever os seus planos de produção a 19 de agosto.