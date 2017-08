Coreia do Sul pede a Trump “solução pacífica” com o Norte

Perante o aumento da tensão nas relações com a Coreia do Norte, o Presidente sul-coreano, Moon Jae-In, pediu ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para encontrar uma “solução pacífica e diplomática”. Na conversa telefónica entre os dois chefes de Estado, Jae-In disse a Trump que “não pode permitir o desencadear de outra guerra” na península, após o conflito entre 1950-1953, que levou à divisão entre as duas Coreias.

As estimativas sugerem que mesmo um conflito tradicional (em que não sejam usadas armas nucleares) poderá provocar um milhão de mortos e feridos nas Coreias, num período de meses. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte recusou a proposta de conversações feita pelo seu homólogo do sul durante um raro encontro entre governantes dos dois países, no domingo.

O ministro sul-coreano Kang Kyung-Wha propôs ao norte-coreano Ri Yong-Ho conversações militares e uma nova ronda de negociações para o reencontro de famílias divididas entre os dois países, referiu esta segunda-feira a agência de notícias sul-coreana Yonhap. “Dada a atual situação em que o Sul colabora com os Estados Unidos para aumentar a pressão sobre o Norte, a proposta carece de sinceridade”, terá respondido Yong-Ho, segundo referiu um responsável do regime de Pyongyang. A Coreia do Sul e os Estados Unidos têm previsto para este mês o inicio de exercícios militares conjuntos que efetuam anualmente e que a Coreia do Norte encara como uma preparação para ataques ao seu território.

O encontro entre os ministros ocorreu um dia depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter aprovado fortes sanções conta a Coreia do Norte, em sequência dos testes que efetuou com um míssil balístico intercontinental. Aprovadas por 15 votos favoráveis e nenhum contra, as sanções visam impedir as exportações de carvão, ferro e minério de ferro, assim como de peixe e marisco. Donald Trump saudou a Rússia e a China por terem apoiado a decisão, uma vez que o veto de qualquer delas seria suficiente para impedir a aprovação.

A Coreia do Norte reagiu dizendo que as sanções impostas a um Estado isolado infringem a sua soberania. Pyongyang prometeu tomar a “ação acertada”, não especificando qual será. O regime de Kim Jong-un reiterou que nunca colocará o seu programa nuclear em questão enquanto os Estados Unidos mantenham uma posição hostil.

“Não há erro maior do que os Estados Unidos acreditarem que o seu território está a salvo do outro lado do oceano”, referiu a agência de notícias da Coreia do Norte. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês apelou esta segunda-feira a que ambos os lados exerçam contenção e façam esforços positivos para resolverem a situação.