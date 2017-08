“Alterações climáticas” ou “extremos climáticos”? A linguagem permitida do governo norte-americano

Poucos dias depois de os EUA terem notificado a ONU da sua saída do Acordo de Paris sobre o clima, o jornal britânico “The Guardian” revela que dentro da administração de Donald Trump há uma linguagem específica no que diz respeito às alterações climáticas

As alterações climáticas têm sido um tema delicado na administração de Donald Trump, chegando mesmo a questionar a sua existência (“ninguém sabe realmente” se as alterações climáticas são reais, disse há uns tempos). Dias depois de os EUA terem notificado as Nações Unidas da sua saída do Acordo de Paris sobre o clima, é divulgado que existe uma linguagem especifica dentro do Departamento da Agricultura: em vez de “alterações climáticas”, deverá dizer-se “extremos climáticos”. A revelação foi feita esta segunda-feira pelo jornal britânico “The Guardian”, que teve acesso a uma série de e-mails internos. Será esta uma linguagem alternativa?

Em causa está uma lista enviada por Bianca Moebius-Clune, responsável pela pasta do tratamento e cuidado dos solos, a 16 de fevereiro de 2017, em que são enumeradas várias expressões “a evitar”. Além das “alterações climáticas”, que devem ser substituídas por “extremos climáticos”, é também referido que “adaptação às alterações climáticas” deve ser trocado por “resistência aos extremos climáticos”.

Este e-mail é uma resposta a dúvida de um funcionário: “Gostaria de saber quais os termos corretos para usar em vez de alterações climáticas e em tudo relacionado com carbono… quero ter a certeza que uso a terminologia correta que a agência aprovou”.

Mas o primeiro e-mail revelado é de 24 de janeiro, dias após Trump ter tomado posse. “Depois da reunião da semana passada”, foi enviado um aos responsáveis pelos vários departamentos sobre a transição para a recém-chegada administração. “Torna-se claro de que uma das prioridades da anterior administração não é compatível com a nova administração. Nomeadamente, essa prioridade é as alterações climáticas. Por favor avisem os seus funcionários e alertam-nos para a mudança de perspetiva”, lê-se no e-mail de Jimmy Bramblett do Serviço de Conservação dos Recursos Naturais.

Os e-mail agora divulgados foram trocados entre o Departamento da Agricultura e o Serviço de Conservação dos Recursos Naturais.

Esta revelação surge dias depois de os EUA terem notificado as Nações Unidas que vão abandonar o Acordo de Paris sobre o clima. Há dois meses, em conferência de imprensa, Donald Trump anuncia a decisão, e tornando o país no primeiro a abandonar o acordo.

“Uma a uma, estamos a cumprir as promessas. Com o intuito de cumprir solenemente o meu dever de proteger a América e os cidadãos norte-americanos, os EUA vão retirar-se do Acordo de Paris”, disse perante os jornalistas. “O acordo de Paris deixa os EUA em desvantagem constante perante o resto do mundo, deixando os custos para os trabalhadores e contribuintes norte-americanos, e levando ao encerramento de fábricas”, argumentou a 1 de junho.