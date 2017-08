Três mortos em violentas tempestades no norte de Itália

São já sete as vítimas mortais em Itália, desde quinta-feira, em consequência de tempestades e incêndios no país

Três pessoas morreram hoje em acidentes causados por violentas tempestades que atingiram o norte de Itália, indicou a polícia.

No vale da Tramontina, região de Friul, no nordeste do país, uma árvore caiu sobre a tenda de um cidadão belga de 41 anos, que não sobreviveu aos ferimentos.

Uma outra árvore, cujas raízes foram arrancadas pelas rajadas de vento, caiu sobre participantes num festival em Marziai, no maciço das Dolomitas, no norte de Itália, matando outro homem.

A terceira vítima mortal foi um homem que fazia caminhada e foi arrastado num trilho de montanha da mesma região.

Estas três mortes vieram somar-se a outras três ocorridas no sábado e na quinta-feira.

No sábado, uma mulher morreu quando a sua viatura foi arrastada por uma avalanche de água e de lama, perto da estância de esqui de Cortina d’Ampezzo, em resultado de uma onda de calor que está a desencadear tempestades nos Alpes italianos.

Na quinta-feira, dois reformados, uma mulher de 79 anos e um homem de 82, morreram encurralados por dois incêndios florestais, respetivamente nos Abruzos, no centro do país, e perto de Matera, no sul.