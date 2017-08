Militares tentam golpe contra Maduro

A Venezuela acordou neste domingo com a notícia de uma sublevação. Um grupo de militares tentou tomar o Forte de Paramacay, na cidade de Valência. O exército travou-os e prendeu sete elementos

A tentativa de golpe aconteceu no norte do país. Numa cidade chamada Valência um grupo de militares tentou tomar um forte, mas foi derrubado por elementos do exército. Foram detidos sete elementos, e imediatamente classificados como terroristas.

O grupo chegou a fazer um vídeo, que divulgou na Internet, onde informa que se rebelam contra a “tirania assassina de Nicolás Maduro”. Um homem apresenta-se como capitão da Brigada Blindada e exige “eleições livres”.

De acordo com um dos jornais, “El Nacional”, alguns civis saíram à rua para apoiar os militares.

A notícia foi avançada por Diosdado Cabello, o número dois na hierarquia estabelecida por Maduro.