Invasão falhada na torre Eiffel: França suspeita de ato terrorista

Um homem foi detido este sábado à noite quando tentava entrar nas barreiras de segurança da Torre Eiffel com uma faca. Segundo a imprensa local, o homem gritou “Alá é grande”, quando foi detido pelas autoridades francesas.

O homem estava sozinho, foi rapidamente imobilizado e detido sem que fossem conhecidas as motivações. Não houve vítimas mas o monumento foi encerrado mais cedo do que o habitual.

A Procuradoria de Paris abriu há poucas horas um inquérito por suspeitas de apologia ao terrorismo e tentativa de homicídio, segundo uma fonte judicial local.

A agência Reuters revela que o suspeito terá feito declarações às autoridades sobre a sua alegada radicalização.

“Um homem atravessou um primeiro pórtico empurrando um guarda de segurança com o ombro. E puxou uma faca, gritando 'Allah Akbar. Militares da operação Sentinelle ordenaram que o homem colocasse a faca no chão. Ele não resistiu e foi imediatamente detido”, acrescentou a fonte citada pelos jornais franceses.

De acordo com as primeiras informações disponibilizadas, trata-se de um jovem francês, nascido em agosto de 1998 na Mauritânia. “Trata-se de alguém que tem antecedentes psiquiátricos, e que deixou o tratamento no final de julho.”

Às 9h30 deste domingo, a Torre Eiffel foi reaberta ao público depois de inspecionada pelas forças policiais.