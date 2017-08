Grupo de homens armados mata dezenas de pessoas no Afeganistão

Um grupo de homens armados atacou, este domingo, uma aldeia no norte do Afeganistão. Morreram “entre 30 a 40” pessoas, segundo números avançados pelo governador da província de Sar-e Pul, onde se situa a aldeia.

“Este ato bárbaro constitui uma violação clara dos direitos humanos e é um crime de guerra”, disse, num comunicado citado pela Al-Jazeera, o Presidente Ashraf Ghani, condenando o ataque ocorrido em Mirzawalang, uma aldeia predominantemente xiita que, no sábado, foi capturada pelos talibãs. Civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos “de uma maneira brutal e desumana”, disse um porta-voz do governador, citado pela BBC. Combatentes talibã negaram a morte dos civis, acusando o Governo afegão de “propaganda”.

Segundo o governador da província, Mohammed Zaher Wahdat, “várias mesquitas foram incendiadas” e um “número indeterminado” de habitantes foram feitos reféns, após um combate entre o grupo de guerrilheiros e as forças de segurança afegãs que durou 48 horas e resultou na morte de pelo menos 12 combatentes talibã e sete militares afegãos.

Uma fonte do Governo disse à Reuters que foram enviados militares e aviões da Força Aérea afegã para o local, uma vez que os confrontos ainda não terminaram.

Nos últimos meses, intensificaram-se os combates no Afeganistão. Mais de 1600 civis morreram só na primeira metade do ano e 3581 ficaram feridos, segundo números da ONU.

Segundo um relatório recente do Inspetor Geral Especial para a Reconstrução do Afeganistão (SIGAR), divulgado no início deste mês, dos 407 distritos afegãos, 60% encontram-se sob domínio do Governo. Restantes 40% dizem respeito a territórios controlados pelos talibãs e outros grupos armados.

O relatório revelou ainda que todos os dias morrem no país, em média, 20 soldados e polícias. Entre 1 de janeiro e 8 de maio, terão sido mortos 2531 efetivos das forças de segurança afegãs e 4238 ficaram feridos.