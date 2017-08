Célula britânica do Daesh treinada para atacar no Reino Unido

Uma unidade secreta do autodenominado Estado Islâmico (Daesh) tem ensinado jiadistas de nacionalidade britânica a atacar alvos no Reino Unido. A revelação foi feita ao jornal “The Sunday Times” por um ex-combatente daquela organização terrorista capturado por forças curdas na Síria.

Este grupo de elite, denominado Brigada al-Kharsa, será liderado por operacionais que estiveram ligados à preparação dos atentados em Paris e Bruxelas.

Nestes campos de treino situados na Síria os jiadistas britânicos, mas também de outros pontos da Europa, são instruídos a realizar ataques suicida em nome do califado: aprendem, por exemplo, a construir uma bomba artesanal e são sujeitos a uma “severa” formação física e ideológica.

“Estes treinos têm uma duração de sete meses e são muito duros. Se 20 tiverem começado o curso, no final apenas cinco terminam. Depois, a missão deles é a de regressar à Europa e levar a cabo os ataques”, conta o ex-combatente.

Este jiadista, que viveu na Síria durante dois anos e meio, acredita que 50 operacionais do Reino Unido, da Alemanha, de França e da Bélgica tenham realizado o curso até ao fim, fazendo hoje parte desta brigada, que se mantém funcional apesar das perdas territoriais do Daesh. “Estão em contacto com as células adormecidas na Europa”, acrescenta.

De acordo com uma investigação recente do “The New York Times”, pelo menos 21 operacionais altamente treinados do Daesh conseguiram entrar ilegalmente na Europa durante o ano passado.