Onda calor na Europa provoca a morte de duas pessoas

Uma onda de calor que se espalhou pela Europa esta semana levou a recordes de temperatura por vários dias, provocando pelo menos duas mortes.

As elevadas temperaturas em Itália, em partes da França e de Espanha e ainda nos Balcãs, provocou dezenas de incêndios florestais, levou a um aumento do consumo de energia e de água e estragou diversas culturas.

Em algumas áreas, as autoridades impuseram restrições de trânsito e proibiram atividades ao ar livre na parte mais quente do dia, já que as temperaturas atingiram mais de 40 graus centígrados (40.ºC).

O serviço meteorológico de Espanha emitiu hoje um alerta de emergência devido a altas temperaturas para 31 das 50 províncias, onde poderão atingir os 44.ºC.

Apesar desta zona da Europa estar habituada a verões quentes, os meteorologistas alertam que temperaturas elevadas durante vários dias não são muito comuns. As autoridades sérvias adiantaram que esta onda de calor é proveniente de África.

Na zona alpina da Eslovénia, registou-se no início desta semana a primeira "noite tropical" a 1.500 metros de altitude, nas montanhas, com temperaturas estava acima dos 20 graus centígrados durante a noite.

Em outros países, as autoridades pediram aos cidadãos para que ficassem em casa e bebessem muita água. O instituto público de saúde em Belgrado emitiu instruções sobre o calor, aconselhando as pessoas a manterem toalhas molhadas nas janelas caso não tenham ar condicionado e que não façam exercício físico, nem bebam álcool.

Na Croácia, as autoridades apelaram aos milhares de turistas de férias ao longo da costa adriática para terem cuidado nas praias e durante a viagem.

Cerca de 15 incêndios florestais foram registados na Albânia, e outras dezenas na região. Na Roménia, a polícia proibiu o tráfego de pesados nas estradas principais durante o dia deste fim de semana devido à onda de calor, e os comboios abrandaram.

A Roménia registou duas mortes ligadas a elevadas temperaturas - um homem de 45 anos teve um colapso e morreu na sexta-feira quando trabalhava num campo no nordeste, enquanto outro de 60 anos teve um ataque cardíaco na rua.

Na vizinha Hungria, a companhia ferroviária pública anunciou que iria distribuir água nos terminais com mais movimento.



No zoológico de Budapeste, Beliy e Seriy, um par de filhotes de urso polar de dois anos, receberam enormes pedaços de gelo e melancias congeladas para ajudá-los a resistir às condições climáticas.