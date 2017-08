“Isto não é turismo, é uma invasão”. Benditos turistas, malditos turistas

O que tem em comum um ato de vandalismo e uma proibição de circular em zonas históricas? Em ambos os casos, o alvo foram autocarros de turismo. E em ambos, o objetivo último é combater os efeitos negativos do turismo sobre a qualidade de vida em cidades antigas. No primeiro caso a cidade foi Barcelona, no segundo Lisboa.

A proibição imposta aos autocarros turísticos de circular em certas zonas históricas da nossa capital, que entrou esta terça-feira em vigor, irritou os industriais do sector, que dizem ter sido apanhados de surpresa. Mas as razões não são difíceis de entender. Poluição, estrangulamentos de circulação e o desconforto de ter veículos enormes a circular em ruas estreitas, por vezes criando situações perigosas, são factores que qualquer morador reconhece. Em contraponto, a Antrop, uma associação de transportadores, notou os vários tipos de negócio que serão afetados pelas limitações, desde restaurantes e alojamentos até associações e guias turísticos.

LLUIS GENE/GETTY IMAGES

Em Barcelona o evento foi mais dramático. No dia 29, quatro homens encapuzados entraram num autocarro turístico de topo aberto que se encontrava parado junto ao Camp Nou, o estádio do Barcelona. Entre os passageiros havia mulheres e crianças, e houve quem pensasse tratar-se de um ataque terrorista. Mas a intenção era outra. Os invasores pintaram nas janelas do veículo a frase “El Turisme Mata Els Barris” (“o turismo mata os bairros”) e cortaram os pneus do veículo, antes de se irem embora.

Uma autarca antiturismo

Não foi a primeira vez que Barcelona se manifestou contra o turismo. Há anos que os residentes contestam a escala que esse fenómeno atingiu na cidade, e a atual presidente da Câmara, Ada Colau, foi eleita largamente com base numa campanha antiturismo.

As queixas têm a ver com dois aspetos essenciais. Por um lado, a reduções de qualidade de vida, até devido ao modo como alguns turistas se comportam. Por outro, o facto de o seu influxo em massa levar a um incremento de preços que obriga muitos residentes de longa data a abandonar a cidade - por causa do aumento de rendas que daí resulta, e não só.

LLUIS GENE/GETTY IMAGES

Também é mencionado o facto de muitos dos visitantes serem pessoas que gastam pouco dinheiro, embora no seu conjunto provoquem um incómodo substancial aos locais. Colau resume a questão com uma frase: ”Não queremos que a cidade se torne uma loja de souvenirs barata.” Além de congelar as licenças para novos hotéis, ela impôs multas aos alojamentos de curto prazo tipo AirBnb.



Em tempos uma cidade descontraída e confortável, Barcelona mudou bastante após os Jogos Olímpicos de 1992. Se em 1990 tinha 1,7 milhões de turistas, em 2014 já eram 7,87 milhões, e o número terá continuado a aumentar. Colau diz que a sua esperança é conseguir evitar que a sua cidade se torne uma nova Veneza.

O (mau) exemplo de Veneza

Se os problemas com o turismo se agravaram nas últimas décadas em Barcelona, em Veneza existem há muito mais tempo. A “pérola do Adriático”, uma das cidades verdadeiramente únicas do mundo, tem características que a tornam especialmente vulnerável. Por um lado, toda ela é um museu, e as pessoas que lá acorrem enchem completamente as suas ruas e praças. Por outro lado, a sua dimensão relativamente reduzida faz com que o número de turista seja frequentemente superior ao de habitantes da cidade.

MARCO BERTORELLO/GETTY IMAGES

Acresce que a maioria desses turistas vão lá apenas passar o dia, levando a sua própria comida e não gastando praticamente dinheiro. Ou seja, sobrecarregando as infraestruturas locais sem contribuir nada para as manter. Se se pensar na situação física relativamente precária da cidade, e no facto de os visitantes chegarem quase aos 30 mil todos os anos, percebe-se a dimensão do problema.

Um das propostas discutidas é limitar o número de entradas na cidade, mas os responsáveis notam que tanto a Constituição italiana como a lei europeia proíbem isso. Quando muito, poder-se-ia restringir os acessos à famosa praça de São Marcos, mas ainda nenhuma decisão foi tomada nesse sentido.

Campanha contra os comportamentos impróprios

Para já, a cidade limita-se a tentar controlar aspetos de comportamento dos turistas que irritam particularmente os residentes, tais como deitar lixo ao chão, andar de bicicleta na cidade e mesmo nadar nos canais.

MARCO BERTORELLO/GETTY IMAGES

Também é pedido aos visitantes que não escrevam coisas nas árvores, nos edifícios e nos passeios, e que não andem pelas ruas de fato de banho, nem demorem demasiado tempo nas pontes que atravessam os canais, a fim de facilitar a circulação dos outros pedestres.

Uma campanha pública apresentada em 10 línguas e acompanhada pela ameaça de multas talvez ajude a fazer com que a cidade deixe de ser vista “como uma praia”, nas palavras de um responsável. Mas as medidas ainda ficam bastante longe das tomadas por outros lugares do mundo contra os excessos do turismo. Um exemplo é o Butão, um país junto aos Himalaias que limita o número de visitantes e lhes cobra cerca de 300 euros por dia.

Veneza jamais fará isso, e há dias escapou a ser considerada pela UNESCO como cidade em perigo. Mas a sua diretora de turismo, Paola Mar, diz que em julho e agosto “é como a guerra” na cidade. Pelo menos lá não há italianos bêbados a passear nus pelas ruas, como parece ter-se tornado hábito em zonas populares de Barcelona.