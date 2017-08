Estado Islâmico permite que 3 mil civis abandonem Raqqa

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) permitiu que 3 mil pessoas abandonassem a cidade de Raqqa devido ao aumento da violência após uma ofensiva das Forças da Síria Democrática (FSD), divulgou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.



A mesma fonte detalhou que os deslocados se dirigiram para zonas da província de Raqqa (nordeste) debaixo do controlo das FSD, a aliança liderada por milícias curdas e apoiada pelos Estados Unidos que tem expulsado o EI de várias áreas da região.



O Estado Islâmico permitiu a marcha dos civis devido ao aumento de confrontos armados e dos bombardeamentos que a coligação internacional liderada pelos Estados Unidos sobre Raqqa durante a semana passada, segundo o Observatório.



Os 'jihadistas' tendem a reter os civis para usá-los como escudos humanos e para evitar ser bombardeados ou atacados por inimigos.

O Observatório assegurou que as FSD recuperaram nas últimas 24 horas seis cadáveres de civis que tentavam fugir de Al Raqa, mas que morreram devido à explosão de minas colocadas no caminho, de acordo com fontes consultadas pela ONG.



Estas fontes acrescentaram que também se registaram baixas humanas de membros do EI nas zonas de combate, enquanto os corpos dos combatentes das FSD foram retirados de Raqqa.



A ONU calcula que entre 20 mil e 50 mil civis permanecem em Raqqa, considerada capital do califado do grupo extremista EI em 2014