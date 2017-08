Conselho de Segurança da ONU impõe novas sanções à Coreia do Norte

O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou este sábado a imposição de novas sanções à Coreia do Norte em resposta ao lançamento de mísseis balísticos.

Sanções, que foram aprovadas por unanimidade, podem privar a Coreia do Norte de mil milhões de dólares (849 milhões de euros) de exportações, nomeadamente nos setores do carvão, do ferro e das pescas.

“Na segunda-feira, dissemos que o tempo das conversações tinha terminado e que estava na altura de agir. Hoje, é isso que estamos a fazer. Vai ser duro, mas só assim conseguiremos mostrar à Coreia do Norte que esta irresponsabilidade nuclear tem de parar”, afirmou Nikki Haley durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, este sábado. A embaixadora dos EUA junto das Nações Unidas referiu, contudo, que “o problema não está, nem de perto, resolvido”. “A ameaça norte-coreana não desapareceu, está a aumentar e a tornar-se cada vez mais perigosa”, afirmou Haley, sublinhando a necessidade de haver “mais ações”. “Os EUA vão continuar a adotar medidas de defesa prudentes para se protegerem a eles próprios e aos seus aliados”.

O seu homólogo francês, François Delattre, sublinhou a “urgência” de pôr fim aos programas nuclear e balístico norte-coreanos e de “conduzir Pyongyang à mesa das negociações”.

Desde o primeiro teste nuclear norte-coreano, em 2006, a ONU impôs seis pacotes de sanções à Coreia do Norte. Os mais severos foram impostos no ano passado, incluindo medidas que afetam a economia do país.

No início de julho, Pyongyang disparou pela primeira vez um míssil intercontinental (ICBM, na sigla em inglês), a partir de uma base próxima de Panghyon e na direção do Japão.