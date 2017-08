Um grande júri já foi convocado para o caso Trump-Rússia. O que quer isto dizer?

O procurador especial encarregado de investigar o alegado conluio entre a equipa de Donald Trump e o governo russo para garantir a vitória eleitoral do atual Presidente dos EUA acabou de convocar um grande júri. A notícia foi avançada pelo "Wall Street Journal" na quinta-feira à noite citando fontes ligadas ao inquérito.

A Reuters noticiou entretanto que o júri reunido a mando de Robert Mueller já emitiu intimações judiciais no âmbito do encontro de junho de 2016 entre o filho mais velho do Presidente, Donald Trump Jr., o genro e conselheiro do líder, Jared Kushner, e o seu ex-diretor de campanha, Paul Manafort, com uma advogada ligada ao Kremlin.

Trump Jr. aceitou encontrar-se com Natalia Veselnitskaya para obter informações "incriminatórias" sobre a rival política do pai, Hillary Clinton, após ter sido informado que o governo da Rússia queria "ajudar" o seu pai a vencer as eleições de novembro.

No sistema legal norte-americano, um grande júri é responsável por tomar decisões preliminares sobre se um ou mais suspeitos devem ser formalmente acusados e julgados por crimes federais. Uma das fontes citadas pela Reuters diz que Mueller está a investigar se alguém naquele encontro ou alguém filiado à campanha de Trump encorajou a Rússia a publicar materiais danosos sobre Clinton.

Outra fonte disse à mesma agência que Mueller está também a tentar determinar se o agora Presidente foi informado sobre o encontro antes ou depois de este ter tido lugar, a 9 de junho de 2016 na Torre Trump, em Manhattan.

A investigação de Mueller é uma de várias atualmente em curso à ingerência russa nas eleições americanas e ao alegado conluio entre a equipa de Trump e o governo de Vladimir Putin. O procurador especial — nomeado pelo vice-chefe do Departamento de Justiça, Rod Rosenstein, após Trump ter afastado James Comey da chefia do FBI — está igualmente a investigar se o Presidente pode ser acusado e julgado por obstrução à Justiça, precisamente por ter despedido Comey e por ter orientado o filho na preparação de um primeiro comunicado enganador sobre o encontro com Veselnitskaya.

Convocar um grande júri marca um grande passo no inquérito, porque sugere que está em curso uma investigação agressiva, abrangente e prolongada. Este organismo é um instrumento legal forte em casos onde existe a possibilidade de conduta criminosa federal.

Reunir um grande júri, neste caso baseado em Washington D. C., não significa forçosamente que serão interpostas acusações criminais aos suspeitos. O que significa, para já, é que os suspeitos neste caso concreto podem ser forçados a prestar testemunhos sob juramento (algo que Kushner, Trump Jr. e Manafort ainda não fizeram) e que o governo e os envolvidos podem ser alvos de intimações formais para que a equipa de Mueller possa deitar as mãos a documentos relacionados com o encontro.

Quando a reunião com a advogada russa foi denunciada pelo "New York Times" em julho, fontes ligadas ao inquérito avançaram que Mueller deu imediatamente ordens à administração para que preservasse todos os documentos relacionados com esse encontro.

Também no mês passado, numa entrevista ao mesmo jornal para um balanço dos seus primeiros seis meses no poder, Donald Trump deixou um aviso a Mueller de que não deve investigar as suas contas e negócios, numa altura em que o empresário tornado líder dos EUA continua a recusar-se a divulgar as suas declarações de rendimentos. Logo a seguir, várias fontes avançaram que Mueller já está a investigar as finanças do Presidente.

A dar mais força ao inquérito em curso surgiu entretanto a notícia de que o procurador especial acabou de contratar para a sua equipa Greg Andres, um advogado especializado em subornos e corrupção envolvendo entidades estrangeiras, que trabalhou vários anos para o Departamento de Justiça. Neste momento, e de acordo com pessoas próximas da administração, a equipa jurídica do Presidente está a tentar encontrar formas de afastar Mueller e os outros especialistas da investigação.