Tribunal chinês condena a prisão perpétua antigo chefe do Partido Comunista

Wang Min foi acusado de aceitar dinheiro e bens num valor superior a 146 milhões de yuan (€18,5 milhões) e abuso de poder, além de negligência por responsabilidades numa “grave fraude eleitoral, incluindo compra de votos”

Um tribunal chinês condenou esta sexta-feira a prisão perpétua um antigo chefe do Partido Comunista da China (PCC) numa província atingida por fraude eleitoral, por aceitar subornos no valor de 18,5 milhões de euros.

Wang Min, antigo chefe do PCC na província de Liaoning, foi também condenado por corrupção e negligência no exercício de funções, além de suborno, noticia o jornal oficial "Diário do Povo".

Wang foi acusado de aceitar dinheiro e bens num valor superior a 146 milhões de yuan (18,5 milhões de euros) e abuso de poder, enquanto exercia funções nas províncias de Jilin e Liaoning, entre 2004 e 2016, segundo a imprensa estatal.

O antigo alto quadro comunista foi ainda considerado culpado de negligência, por responsabilidades numa "grave fraude eleitoral, incluindo compra de votos".

As alegações de fraude eleitoral levaram à destituição de muitos dos membros da assembleia de Liaoning, no ano passado. A assembleia supervisiona as decisões a nível provincial, apesar de decisões-chave serem tomadas pelo Governo central.

Após ascender ao poder em 2013, o Presidente chinês, Xi Jinping, lançou a mais ampla campanha anticorrupção de que há memória na China. Só em 2016, foram abertos processos contra 48 funcionários com o estatuto de vice-ministro ou superior.

Em junho passado, o antigo responsável pelas estatísticas chinesas foi condenado a prisão perpétua, por aceitar subornos num valor superior a 22 milhões de dólares (18,5 milhões de euros), ao longo de duas décadas.