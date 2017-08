Três mortos em acidente com monomotor na Suíça

A polícia confirmou a morte de dois adolescentes de 14 anos e do piloto da aeronave. Um jovem de 17 sobreviveu ao acidente

A polícia suíça confirmou esta sexta-feira a morte de três pessoas num acidente com uma aeronave, que caíu quando sobrevoava a região dos Alpes de Diavolezza.

As vítimas mortais são dois jovens de 14 anos, que estavam num campo de férias no cantão suíço de Grisons. e faziam um batismo de voo, e o próprio piloto do monomotor.

Segundo as autoridades, citadas pela agência AFP,um terceiro jovem, de 17 anos (também ocupante do monomotor), sobreviveu ao acidente, embora tenha ficado ferido com muita gravidade.

Uma investigação foi aberta, para apurar o que esteve na origem da queda do aparelho.

A notícia foi recebida com choque pelos organizadores do acampamento, iniciativa sob a égide do Aero Clube da Suíça, já na 35ª edição, e que este ano acolheu 192 jovens de todo o país.

O acidente ocorreu com o segundo grupo de jovens, depois de vários outros terem experimentado voar pela primeira vez durante a manhã.

Yves Burkhardt, do Aeroclube da Suíça, mostrou-se consternado. O passeio na aeronave era considerado "a cereja em cima do bolo", destinado a coroar uma semana bem passada, explicou aos jornalistas.

O acidente terá sido presenciado por pessoas que seguiam nas cabinas do teleférico que serve de transporte até ao alto do maciço de Diavolezza.

De acordo com um responsável do aeroclube, o piloto era experimentado e o voo não envolvia qualquer manobra especial ou de demonstração para impressionar os jovens tripulantes.

O aparelho despenhou-se concretamente em L'Engadine, região montanhosa do no cantão de Grisons que acolhe várias estações de desportos de inverno bem conhecidas, como Saint-Moritz ou Pontresina.

[Notícia atualizada às 16h28]