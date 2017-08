Netanyahu suspeito de “abuso de confiança” e de receber “suborno” em casos de corrupção

Um documento da polícia israelita sustenta que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, é suspeito de crimes, incluindo abuso de confiança e suborno em dois casos de corrupção.

O documento, divulgado ao final da noite de quinta-feira à imprensa, adianta que os casos envolvendo Netanyahu incluem suspeitas de "suborno" e "abuso de confiança".

A polícia proibiu a divulgação de mais detalhes.

Netanyahu tem sido ouvido pela polícia, há meses, devido a alegações de corrupção, por ter presumivelmente recebido presentes de importantes empresários e figuras de Hollywood, e a conversações secretas com o proprietário do Yediot Ahronot, um jornal israelita de referência, para obter uma cobertura positiva em troca da diminuição do impacto de um título gratuito favorável a Netanyahu, em 2014.

O primeiro-ministro israelita, cargo que ocupa pela segunda vez, nega qualquer má prática, classificando as acusações como uma "caça às bruxas", contra ele e a sua família, por uma imprensa hostil e oposta às suas políticas.