Imigrantes: este sim, este não, este pode ser, este não queremos...

Donald Trump acaba de anunciar novas regras para a emigração nos EUA. Na presença de dois senadores do seu partido, afirmou que quer um sistema inspirado no da Austrália. Para quem não está familiarizado com o assunto, pode parecer uma ideia bizarra. Na mente de muitas pessoas que apenas veem noticiários, a Austrália é associada a imagens de massas de infelizes em barcos de segurança precária que são levados para centros de refugiados situados em ilhas remotas ou em países como a Papua Nova Guiné, onde desesperam durante anos enquanto aguardam que lhes processem os seus pedidos.

O outro lado do sistema, porém, é um esquema altamente elaborado para atrair imigrantes qualificados. A Austrália aplica o chamado sistema de pontos, adotado igualmente por outros países da Commonwealth: Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia. Além de ser diferente em cada um deles, ele vai sofrendo modificações frequentes, valorizando este ou aquele fator mais ou menos conforme as necessidades do mercado de trabalho ou as flutuações políticas do momento.



No meio de todas as variações, há elementos que são mais ou menos permanentes. Entre os principais contam-se a idade (25-35 é ideal, mais do que 44 bastante problemático); o nível de educação e a experiência profissional; e a existência de uma oferta de trabalho no país onde se quer ir viver. Também é importante aquilo que por vezes se chama “adaptabilidade” – ou seja, a probabilidade de o recém-chegado se integrar facilmente no local para onde quer ir, em especial por já ter família a viver lá.

Quanto à capacidade de falar bem inglês, é um requisito tradicional, mas há quem o considere uma forma sub-reptícia de excluir imigrantes com origens “indesejáveis”. Quando em abril passado o primeiro ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunciou a sua revalorização como critério de admissão, foi acusado de querer devolver o país aos anos 50, por causa das pressões do One Nation Party, um partido anti-imigração dirigido por Pauline Hanson.

O fator mais importante ainda é a família

No Canadá, onde apareceu originalmente, o sistema de imigração seletiva assente em pontos é considerado um sucesso. Isso tem a ver, pelo menos em parte, com um objetivo que não agradará muito ao atual Presidente norte-americano: o de promover o multiculturalismo no país. Outro aspeto que ele poderá não apreciar é o de o sistema visar aumentar o número de imigrantes no país, em vez de os diminuir. À percentagem de imigrantes que todos os anos entram no país (0.85%, em relação à população nativa) é muito superior à sua equivalente nos EUA (0.3%).

Claro que isto não é alheio ao facto de o Canadá ter uma única fronteira, ao contrário dos EUA, e essa fronteira ser com o país mais rico e poderoso do mundo. Além disso, apesar do seu vasto território, o país tem apenas 35 milhões de habitantes. E de qualquer forma, o sistema não admite pessoas unicamente com base em critérios económicos.

Como explicou um especialista ao diário “Seattle Times”, as estatísticas são enganosas, pois a maioria das pessoas ainda entra no país por ter relações familiares com pessoas que já lá vivem, e “a ideia de que isto possa ser alterado fácil ou significativamente é uma fantasia".

Sim à Apple, não aos agricultores

O reagrupamento familiar é uma das vias tradicionais para as pessoas serem admitidas num país que não é o seu. Outras são a qualidade de refugiado e a candidatura com base em critérios económicos. Isto, evidentemente, além de todos os esquemas da emigração ilegal.

Quanto à situação dos estudantes estrangeiros, tem suscitado polémicas crescentes. Se no Reino Unido ela foi um dos alvos dos defensores do Brexit – a então ministra do Interior e atual primeira ministra, Theresa May, chegou a prometer reduzir drasticamente o seu úmero – os Estados Unidos em anos recentes começaram a aperceber-se que o seu sistema de emigração restritivo fazia com que muitas pessoas que adquiriam formação de primeira qualidade nas suas universidades iam depois aplicar os seus talentos noutro lado, enquanto as suas empresas tinham carências de milhões de engenheiros e técnicos.

As normas agora anunciadas dos EUA procuram contrariar esse absurdo. Com potenciais vencedores e vencidos, obviamente. “Se a América mudar no sentido do nosso sistema, as apples e as microsofts e as googles vão ficar muito contentes. Mas os agricultores da Califórnia não tanto”, resume Robert Vineberg, um ex-diretor regional de imigração canadiano.

