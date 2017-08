Controlado incêndio em torre residencial no Dubai

O incêndio no Dubai num dos maiores edifícios residenciais do mundo foi dado como controlado pelos bombeiros, de acordo com a proteção civil dos Emirados Árabes Unidos.

As chamas estavam sob controlo às 3h30 (0h30 em Lisboa) desta sexta-feira, sem que tenham sido registados feridos, indicou.

De acordo com testemunhas, o incêndio na Torre Tocha (Torch Tower) uma das torres residenciais mais altas do mundo, com 86 andares, começou pouco depois da 1h (22h em Lisboa).

Mais de 40 andares num dos lados do edifício estavam em chamas, lançando detritos para o solo. Os residentes foram retirados sem problemas.

Esta é a segunda vez que a torre, com mais de 335 metros, é palco de um incêndio. Situada numa zona junto ao mar, o edifício tinha já registado um incêndio em fevereiro de 2015, também sem vítimas.