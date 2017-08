Agência secreta sul-coreana admite interferência nas eleições de 2012

Os serviços de informação da Coreia do Sul admitiram esta sexta-feira que tentaram manipular as opiniões dos eleitores antes das presidenciais e legislativas de 2012 para ajudar os conservadores a manterem-se no poder.

Investigadores do Serviço Nacional de Informação (NIS) confirmaram que a unidade de ciberguerra da agência montou e liderou até 30 equipas durante mais de dois anos antes da ida às urnas em 2012, contratando civis com conhecimentos de programação para espalharem nas redes sociais artigos favoráveis ao governo e suprimirem peças contrárias aos interesses dos conservadores.

"As equipas eram responsáveis por espalhar opiniões pró-governamentais e por suprimir visões anti-Governo, classificando-as como tentativas das forças da Coreia do Norte para causar distúrbios nos assuntos internos [da Coreia do Sul]", assumiu a agência secreta em comunicado.

Na altura, o país era liderado pelo conservador Lee Myung-bak e foi a candidata do seu partido, Park Geun-hye, entretanto caída em desgraça, quem venceu as eleições. O derrotado foi o liberal Moon Jae-in, que este ano foi eleito Presidente após Park ter sido afastada do poder por suspeitas de corrupção.

No rescaldo da destituição de Park e das eleições antecipadas de maio, Moon ordenou uma investigação à atuação dos serviços secretos e prometeu reformar a agência para impedir que volte a interferir em processos eleitorais e para que passa a concentrar-se sobretudo na recolha e análise de informações sobre a Coreia do Norte.

Um porta-voz do partido conservador, agora na oposição e rebatizado Coreia Liberdade, disse esta sexta-feira que o inquérito ordenado pelo atual Presidente é "politicamente motivado". "O NIS diz que vai dissociar-se da política mas está outra vez a ingerir-se na política ao dar início a esta investigação", declarou Kang Hyo-sang em comunicado.

O ex-chefe da secreta, Won Sei-hoon, está atualmente a ser julgado por liderar uma campanha online para difamar Moon, depois de um tribunal sul-coreano ter revertido a sua condenação num primeiro julgamento. Os resultados da investigação do NIS sobre a atuação da unidade de ciberguerra sugerem que a manipulação dos eleitores se deu a uma escala muito maior do que se julgava até agora.

No âmbito desse inquérito, o NIS apurou também que Won deu ordens à agência para controlar a imprensa, para dar apoio a grupos cívicos conservadores que apoiavam o governo da altura e para colocar alguns dos mais populares membros da oposição sob vigilância secreta.