Trump quer reduzir imigração legal para os EUA em 50% nos próximos 10 anos

O Presidente norte-americano deu esta quarta-feira apoio formal à proposta de reforma de imigração de dois senadores republicanos que passa por reduzir o número de migrantes legais e permanentes autorizados a instalarem-se nos EUA por ano. A proposta, "Raise Act", tinha sido apresentada em fevereiro por Tom Cotton e David Perdue e prevê a redução da imigração legal em 50% no espaço de dez anos, bem como limites mais baixos ao número de refugiados que conseguem obter residência permanente nos Estados Unidos por ano.

O projeto-lei tem um longo caminho a percorrer antes de ser promulgado, antevendo-se que vá enfrentar muita resistência no Congressso, não só entre os democratas mas também entre membros do próprio Partido Republicano. Lindsey Graham, eleito pelo partido para representar a Carolina do Sul no Senado, já declarou que a proposta teria um impacto "devastador" na economia do seu estado.

Ao lado de Cotton e de Perdue ontem na Casa Branca, Trump apresentou o plano dos dois senadores como "a reforma mais significativa ao nosso sistema de imigração em meio século". "Este competitivo processo de candidaturas [a ser implementado] vai favorecer candidatos que falam inglês, que conseguem sustentar-se financeiramente e às suas famílias e que demonstrem ter habilidades que vão contribuir para a nossa economia", declarou o Presidente.

Sob o projeto-lei, o número de refugiados admitidos nos EUA por ano cairia de 110 mil (o total de pessoas que receberam asilo sob a administração Obama em 2016) para 50 mil. A par disso, o Programa Diversidade de Vistos a Imigrantes — uma espécie de lotaria que permite que cerca de 50 mil pessoas obtenham visto de residência permanente nos EUA a cada ano — seria eliminado.

De acordo com dados do Departamento de Segurança Nacional, cerca de um milhão de imigrantes tornaram-se residentes permanentes legais dos EUA em 2015. A proposta também passa por acabar com a preferência dada a pessoas que já tenham familiares a viver legalmente nos EUA na hora da atribuição de green cards.

A conferência de imprensa em que o projeto-lei foi apresentado ficou marcada por uma querela entre Stephen Miller, um dos conselheiros mais controversos do Presidente, e Jim Acosta, jornalista da CNN.

Foi aí — durante uma acesa troca de palavras sobre a interpretação do poema da Estátua da Liberdade ("Tragam a mim os fatigados, os pobres, as massas encurraladas ansiosas por respirar liberdade...") — que Miller confirmou que a administração quer limitar a imigração de pessoas com familiares a viver nos EUA.

O governo diz que a legislação será baseada no modelo da Austrália e que surge integrada numa política de "reforma pró-americana" que goza de "imenso" apoio entre os norte-americanos.

Questionado sobre se a Organização Trump, o império de imobiliário do Presidente do qual Trump nunca se chegou a afastar, vai deixar de contratar trabalhadores estrangeiros para "dar o exemplo", o conselheiro disse apenas: "Este projeto-lei obviamente não lida com trabalhadores convidados nem com vistos temporários concedidos a não-imigrantes."