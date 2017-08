Trump lança série no Facebook para contrariar trabalho dos jornalistas

Donald Trump acabou de lançar um programa semanal de "notícias verdadeiras" na sua página de Facebook em mais um esforço para minar o trabalho de investigação dos jornalistas do país, que continua a acusar de serem "mentirosos" e de disseminarem "notícias falsas".

O episódio que inaugura a série em vídeo, lançado no domingo, mostra Lara Trump, uma das noras do Presidente, a gabar-se dos feitos de Donald Trump rodeada de logótipos da campanha do empresário tornado líder dos Estados Unidos.

"Aposto que ainda não sabem dos sucessos que o Presidente alcançou esta semana, porque há tantas notícias falsas por aí", diz a mulher de Eric Trump. "Assistam às notícias VERDADEIRAS aqui!", anunciou Trump no Twitter com um link para o primeiro episódio.

Não é inédito um Presidente recorrer a sites e às redes sociais para promover os seus feitos. Mas, referia esta quarta-feira a CNN, a série acabada de estrear vai mais além, "procurando desacreditar os media e publicitar algo que é apresentado como uma alternativa de confiança".

Como refere o BuzzFeed, os meios de comunicação criticados pela equipa do Presidente noticiaram as coisas que Lara Trump diz nesse episódio que foram ignoradas pelos jornalistas "do sistema", entre elas o anúncio de Donald Trump de que vai doar 100 mil dólares do seu salário presidencial ao Departamento de Educação e à Foxconn, uma empresa tecnológica de Taiwan que terá planos para instalar uma fábrica no estado de Wisconsin.

Ausente do segmento de "notícias reais" nesse primeiro episódio esteve o falhanço dos republicanos em revogar e substituir o Obamacare, bem como os tweets em que o Presidente anunciou que vai banir pessoas transgénero das Forças Armadas e as recentes demissões, contratações e novas demissões na Casa Branca na última semana — do chefe de gabinete Reince Priebus, do porta-voz Sean Spicer e do diretor de comunicações Anthony Scaramucci, que só aguentou dez dias no cargo.