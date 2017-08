Sanções dos EUA são “declaração de guerra comercial” contra a Rússia

Dmitry Medvedev declarou na quarta-feira que as novas sanções impostas pelos Estados Unidos a personalidades do governo russo e a empresas do país equivalem a declarar uma "total guerra comercial" contra Moscovo.

No Facebook, o primeiro-ministro russo sublinhou ainda que a nova legislação — promulgada na quarta-feira por Donald Trump a contragosto — demonstra a completa impotência do Presidente americano perante um Congresso que, refere Medvedev, acabou de humilhar Trump.

O pacote de sanções tem como objetivo punir a Rússia pela sua alegada ingerência nas eleições de 2016, pela anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014 e pelas suas contínuas ações militares no leste da Ucrânia desde então. O governo russo continua a desmentir todas as acusações.

Ao assinar o pacote legislativo, batizado Lei para Contrariar os Adversários da América Através de Sanções, Trump anexou a esse documento um comunicado em que refere que as medidas são "profundamente defeituosas" e onde acusa o Congresso de ir muito além dos seus poderes.

Para além de aplicar sanções à Rússia (bem como ao Irão e à Coreia do Norte por causa dos seus programas de armamento), o pacote também limita o poder do Presidente norte-americano, impedindo-o de as anular, numa alínea que demonstra as preocupações dos legisladores perante as suspeitas de que a equipa do atual Presidente cooperou com os russos para garantir a sua eleição.

Na mesma reação, em russo e com tradução em inglês, Medvedev diz que o pacote "acaba com as esperanças de melhorar as nossas relações com a nova administração dos EUA" e deixa também um aviso sobre o próximo passo do Congresso ser o afastamento do Presidente Trump, um "jogador fora do sistema" nas palavras de Medvedev. "O regime de sanções foi codificado e vai ficar em vigor durante décadas a menos que haja um milagre."

Moscovo, que continua a garantir que não se imiscuiu nas presidenciais dos EUA no ano passado, já tinha retaliado contra as sanções na semana passada, depois de 98 dos 100 senadores americanos terem aprovado o pacote. Na altura, ordenou a redução do corpo diplomático norte-americano para 455 funcionários (uma redução de 755 pessoas, na sua maioria cidadãos russos que trabalham na embaixada dos EUA em Moscovo e nos seus três consulados) e apoderou-se de uma casa de campo e de um armazém na capital que são propriedade do governo norte-americano.

A BBC refere esta quinta-feira que várias nações europeias, incluindo a Alemanha, temem as consequências económicas deste pacote de sanções, com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, a alertar esta semana para "os efeitos unilaterais não-intencionais" das medidas "com impacto nos interesses de segurança energética da União Europeia".

“Posso fazer acordos melhores”

Ao promulgar a legislação na quarta-feira, Trump acrescentou-lhe uma adenda onde manifesta a sua falta de vontade em assinar o diploma e onde acusa o Congresso de abuso de poder, numa altura em que continua a garantir que nunca colaborou com os russos para derrotar Hillary Clinton nas eleições. "Como Presidente, posso alcançar acordos muito melhores que o Congresso com países estrangeiros", refere nesse comunicado.

Neste momento, tanto as duas câmaras do Congresso como o procurador especial Robert Mueller continuam a investigar a alegada ingerência russa na campanha eleitoral e as suspeitas de conluio entre a equipa de Trump e operacionais russos. No final do ano passado, quando as agências federais disseram ter "fortes suspeitas" de que o governo Putin orquestrou uma campanha de ciberataques e notícias falsas para impactar o plebiscito, Barack Obama ordenou a expulsão de 35 diplomatas russos.

Também em reação às novas sanções, o Irão declarou que o pacote viola o acordo nuclear firmado com a anterior administração dos EUA em 2015 e prometeu uma resposta "apropriada e proporcional". A Coreia do Norte ainda não reagiu publicamente.

Em entrevista à CNN, Lindsey Graham, republicano de topo do Senado, congratulou-se com a promulgação do diploma, referindo que "o Presidente Putin alcançou algo que ninguém na América conseguiu, que foi unir o Congresso". O deputado russo Konstantin Kosachev ecoou as acusações de Medvedev ao declarar que Trump "capitulou" por não fazer frente aos legisladores.