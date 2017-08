Queixa formal contra a China na ONU por causa da viúva de Liu Xiaobo

O advogado de Liu Xiaobo, o Nobel da Paz que morreu no mês passado num hospital chinês, e de Liu Xia, ativista de direitos humanos que era casada com ele, acusa as autoridades chinesas pelo “desaparecimento forçado” de Liu Xia, um passo que classifica como kafkiano.

Numa queixa formal entregue na quarta-feira às Nações Unidas, o advogado norte-americano Jared Genser diz que o regime chinês tem culpas no cartório quanto ao desaparecimento de Liu Xia, que não é vista desde 15 de julho — dia em que as autoridades distribuíram fotografias da viúva de Liu Xiaobo a assistir ao controverso enterro do marido, que foi cremado e cujas cinzas foram lançadas ao mar.

Quase três semanas depois de o dissidente chinês se tornado o primeiro Nobel da Paz a morrer sob custódia desde a morte do alemão Carl Von Ossietzky em 1939, desconhece-se o paradeiro de Liu Xia. Amigos da poeta de 56 anos dizem que ela foi levada à força pela polícia para o sudoeste do país mas que pode já ter regressado à capital, onde está a viver em prisão domiciliária desde 2010, após o seu marido ter sido laureado com o Nobel.

Jornalistas estrangeiros que já tentaram visitar o apartamento do casal em Pequim têm enfrentado assédio e violência física e as autoridades chinesas continuam a recusar-se a responder a questões sobre o paradeiro da ativista.

Na sua queixa formal, Genser diz que o regime chinês é responsável pelo desaparecimento forçado de Liu Xia e pede a “intervenção urgente” da ONU. “Sob a lei internacional, o desaparecimento forçado envolve 1) a privação de liberdades contra a vontade da pessoa; 2) o envolvimento de funcionários do governo; 3) a recusa em reconhecer a privação da liberdade ou a ocultação do destino ou paradeiro da pessoa desaparecida”, lê-se.

Condenação internacional

Ao diário inglês “The Guardian” o advogado acrescentou: “É claro como água para mim que o que aconteceu a Liu Xia enquadra-se inequivocamente nesta definição. Não há informações sobre onde ela está, quem está a mantê-la presa ou quando poderá reaparecer. Para mim é óbvio que o Governo a deteve. Ela continua a sofrer muito... Acho mesmo que Kafka não teria imaginado um cenário tão terrível quanto o dela”, diz em referência ao escritor checo que se tornou figura maior da literatura do século XX graças às suas histórias sobre o surreal e o absurdo.

Genser diz esperar que a ONU reaja à queixa formal enviando um pedido a Pequim para que as autoridades sejam obrigadas a responder às alegações. O advogado também espera que o passo leve a China a fazer Liu Xia “reaparecer” e a autorizá-la a abandonar o país.

Os governos da Alemanha, dos Estados Unidos e do Reino Unido são alguns dos que continuam a pedir a libertação imediata da poeta, presa em casa nos últimos sete anos sem nunca ter sido acusada de qualquer crime. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, o único organismo do Governo chinês que interage regularmente com os jornalistas, continua a ignorar as perguntas sobre Liu Xia e sobre Liu Xiaobo, que estava a cumprir uma pena de 11 anos de prisão quando foi diagnosticado com um cancro terminal no fígado e que acabaria por morrer num hospital de Shenyang sem ser autorizado a receber tratamentos no estrangeiro.

Na semana passada, o porta-voz do Ministério, Lu Kang, recusou-se novamente a responder a uma questão da Sky News sobre as acusações de estar por trás do desaparecimento forçado de Liu Xia. “Não tenho as informações que menciona e essa não é uma pergunta diplomática. Próxima questão.”