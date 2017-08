O que podem esperar os venezuelanos da Constituinte? Que atue como se tivesse o poder que não tem

Era esperada para esta quarta-feira, mas é amanhã que a nova Assembleia Nacional Constituinte (ANC), eleita há dias e dotada de 545 membros, vai instalar-se no Salão Elíptico do Palácio Federal Legislativo, em Caracas. Porém, tudo continua em aberto quanto ao que este órgão idealizado pelo Presidente Nicolás Maduro irá fazer e de que forma exercerá as suas funções.

“Maduro quer que a Constituinte seja um instrumento para o diálogo, mas é difícil que isto aconteça”, comenta ao Expresso Jesús María Casal, consultor jurídico da Assembleia Nacional da Venezuela. E é difícil não só por ter sido convocada de forma unilateral, “impondo a própria convocatória e regras discriminatórias”, mas porque, não tendo poder constituinte, "vai atuar como se o tivesse".

Para este professor de Direito Constitucional na Universidade Católica Andrés Bello, é bem provável que a ANC pretenda legislar, usurpando as atribuições da Assembleia Nacional (AN). “Primeiro disseram que iriam dissolver a AN, depois que tal não é necessário. Provavelmente, o que vai acontecer é que venham a assumir todos os poderes sem dissolver órgãos, substituindo-os de facto”, explica. Porém, mesmo havendo um cenário conflituoso com a AN, “esta é um órgão cuja legitimidade é indiscutível, eleita pela maioria em eleições universais, sob um processo que ninguém ousa discutir.” E “continuará a atuar”, ainda que os salários dos deputados tenham sido suspensos há 10 meses “sem qualquer base jurídica”.

Cortina de fumo

Jesús María Casal considera que a Constituinte foi convocada “fundamentalmente para protelar e evitar a realização de eleições” no país, embora existam também outras razões. Por exemplo, o facto de, desde que foram anunciadas a 1º de maio, ter conseguido desviar para elas todo o debate público, deixando os problemas sociais e económicos da Venezuela em segundo plano. “Os problemas a emigração, da crise humanitária, da inflação — que pode chegar a 1000% este ano —, tudo ficou envolto numa névoa. E entretanto Maduro não resolveu nem tentou paliar nada disto. Os problemas continuar aí”, analisa o jurista.

Neste momento, especifica, não existe forma de aceitar a votação de dia 30 como legítima. “Não houve referendo para a convocar, como a Constituição o estabelecia, e assentou em regras eleitorais questionáveis. Mas, sobretudo, os resultados da votação não são confiáveis”, observa, aludindo a sondagens de organismos independentes segundo os quais o Governo tem “agigantado” o resultado das eleições. Para estes organismos, e para a própria empresa Smartmatic — a empresa a cargo do sistema eleitoral na Venezuela — não só houve “manipulação” dos resultados como estes terão rondado os 3,1 milhões de votos.

E, no presente quadro, a “mira do Governo” de Maduro é a sua procuradora-geral, Luisa Ortega Diaz, que desde o início tem denunciado a ANC como inconstitucional. Sobre ela se pronunciou ontem Luis Almagro, secretário-geral da Organização de Estados Americanos, pedindo que a sua integridade “seja garantida”.

Que saídas para a crise? “Para Maduro, a Constituinte é também um instrumento que administre a transição de poder, que defina os seus termos. E nesse processo, o seu núcleo vai tentar preservar algumas posições”, diz Jesús María Casal. Por outro lado, o apoio da comunidade internacional será “crucial”: “Será muito importante que países amigos da Venezuela colaborem para encontrar um espaço de negociação que conduza a uma saída eleitoral, que seja aceite por ambas as partes e que respeite a Constituição e os direitos humanos.” Não, não será fácil, admite. Mas é hoje a única porta que valerá a pena abrir.

Portugal não reconhece a Constituinte

Esta tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, declarou que nem Portugal nem os restantes países da União Europeia devem reconhecer a nova ANC da Venezuela. Referindo-se à situação da comunidade portuguesa naquele país, Santos Silva disse que esta é a sua principal preocupação, e revelou que se encontra a trabalhar com as autoridades madeirenses “com grande espírito de solidariedade recíproca”.

“É importante que se mantenham todos os canais de comunicação com a nossa comunidade e com as autoridades venezuelanas, porque a nossa obrigação número um é para com os portugueses e os luso-venezuelanos que vivem na Venezuela”, frisou o responsável.

Texto publicado na edição do Expresso Diário de 02/08/2017