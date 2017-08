No dia em que celebrava vitória contra o cancro, famoso cantor israelita morre a salvar sobrinha de afogamento

Dizia que tinha nascido duas vezes: uma há 41 anos e outra no ano passado quando descobriu que estava curado de um linfoma agressivo. Mas o destino trocou-lhe as voltas. Amir F. Guttman, um famoso cantor israelita que atingiu o pico do sucesso nos anos 90 e que se transformou num dos principais defensores dos direitos dos homossexuais, faleceu no fim do mês após salvar a sobrinha, de cinco anos, de um afogamento.

Foi precisamente no dia em que fazia um ano desde que descobrira que tinha vencido a luta contra o cancro – no passado dia 22 de julho – que aconteceu a trágica morte. Amir não hesitou em salvar a sobrinha, que foi surpreendida por um remoinho no mar de uma praia do norte do país. Mas acabou por ser levado pela força da água. Uma morte que está a emocionar Israel. Passados 15 dias, vários fãs continuam a partilhar mensagens de pesar e de solidariedade nas redes sociais.

Milhares de pessoas juntaram-se também no Teatro Habima, em Tel Aviv, para prestar uma última homenagem ao cantor. O funeral aconteceu na cidade de Natania, terra natal de Amir, onde os familiares recordaram as suas palavras: “Se alguma coisa aprendi em todo o processo surreal da doença é que a vida é demasiado curta e por isso há que vivê-la intensamente”.

O companheiro Yanai ficará agora com a guarda do filho de ambos, Roi, de quatro anos.