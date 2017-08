Michel Temer sobrevive a votação no Congresso brasileiro

O Congresso brasileiro arquivou esta quarta-feira a denúncia contra o atual Presidente Michel Temer, que teria aberto caminho ao seu julgamento por corrupção. A oposição na câmara baixa falhou em alcançar dois terços dos votos, o mínimo necessário para enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal, com Temer a congratular-se depois com o resultado "claro e incontestável" da votação.

O Presidente, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), é acusado de ter recebido 12 milhões de dólares (10,13 milhões de euros) em surbonos de uma grande empresa de comercialização de carnes, a JBS – cujo dono, Joesley Batista, se tornou um dos maiores delatores da Operação Lava Jato, que investiga a rede de tráfico de influências, subornos e corrupção entre políticos e empresários brasileiros.

Na câmara de 513 deputados, 263 votaram contra a moção que teria servido para levar Temer a julgamento, com apenas 227 a votarem a favor da medida, bem abaixo do mínimo de 342 necessários para que a proposta fosse aprovada. "Com o apoio que a câmara baixa me deu, vamos aprovar todas as reformas de que este país precisa", declarou o Presidente após o voto. "É urgente colocar o país nos trilhos do crescimento, da geração de empregos, da modernização e da justiça social."

Também prometeu levar o seu mandato até ao fim, ou seja, até dezembro de 2018. Temer tomou posse há um ano, depois de o seu PMDB e outros partidos terem conseguido afastar a Presidente Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores) através de um processo semelhante de votação e consequente julgamento no Congresso, por alegada manipulação das contas públicas.

As mais recentes sondagens mostram que, neste momento, 81% dos brasileiros defendem que o processo aberto contra o Presidente, depois de ter sido indiciado pela procuradoria-geral da República, deve seguir o seu rumo até à Justiça. Junta-se a isso o facto de 60% dos deputados que esta quarta-feira salvaram o Presidente terem já sido condenados, constituídos arguidos ou, no mínimo, serem suspeitos de crimes económicos.

Acusado de corrupção passiva após ter sido gravado por Batista a negociar favorecimentos e o pagamento de subornos, Temer pode ainda vir a enfrentar a Justiça se for acusado de um crime comum. Nesse cenário, é improvável que escape a um processo de destituição como aquele que levou ao afastamento de Dilma em 2016, apesar de a então Presidente nunca ter sido constituída arguida em qualquer ação penal.