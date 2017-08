Líder Supremo do Irão aprova segundo mandato presidencial de Rohani

O apoio do Líder Supremo do Irão ao segundo mandato presidencial de Hassan Rohani, que venceu as eleições de 19 de maio, foi oficializado esta quinta-feira, numa cerimónia realizada em Teerão e transmitida na televisão estatal. O ayatollah Ali Khamenei, principal autoridade do país, dirigiu-se a líder religiosos, militares e políticos e rezou pelo “sucesso de uma pessoa digna”.

Em seguida Khamanei deu posse a Rohani, beijando-o na bochecha. O Presidente, em sinal de humildade, retribuiu ato beijando o ombro de Khamanei. O chefe de Estado, no poder desde 2013, é visto como um pragmático, em contraste com Khamenei e os seus aliados. Analistas e dirigentes duvidam das suas capacidades de equilibrar as exigências do cargo com as expectativas dos seus apoiantes.

O Líder Supremo pediu, uma vez mais, ao Irão para alcançar autossuficiência económica e para construir uma “economia de resistência”. Desde o ano passado, quando a maioria das sanções internacionais contra o país foi levantada ao abrigo do acordo internacional sobre o programa nuclear, Khamenei critica o ritmo lento da recuperação económica nacional.

Em 2015, sob o comando Rohani, o Irão alcançou um acordo histórico com seis grandes potências, ao abrigo do qual concordou em suster as atividades nucleares na troca do levantamento das sanções impostas há uma década.

No discurso realizado na cerimónia, Rohani afirmou que “o objetivo do Governo é melhorar a imagem do Irão no mundo, defender os direitos das pessoas, acabar com a pobreza, proteger a democracia religiosa e os votos do nosso povo”. O Presidente prometeu “abrir” o Irão a futuros investimentos e comércio internacional, mas enfrentará grandes desafios, como o aprofundamento das divisões políticas entre as elites governamentais do país, e as novas sanções agressivas impostas por Donald Trump.