Dubai: incêndio em torre residencial de 86 andares

O fogo deflagrou a meio da noite numa torre residencial de 86 andares no Dubai. A Proteção Civil indica que conseguiu “evacuar com sucesso” o edifício, tendo retirado todos os residentes, e que está agora a tentar controlar o fogo.

As chamas são visíveis no exterior da Torre Tocha situada na popular Marina. O fogo está a ser combatido por bombeiros destacados de quatro postos da Proteção Civil e para já não há registo de vítimas.

Um porta-voz da polícia do Dubai indicou à Gulf News que o fogo começou no 9º andar e que se propagou aos quatro pisos superiores.

Um jornalista da agência Associated Press, presente no local, disse que mais de 40 andares da zona superior pareciam estar envoltos em chamas num dos lados do edifício.

A Torre Tocha, um dos maiores edifícios residenciais do mundo, com 337 metros de altura e 676 apartamentos, já fora cenário de um incêndio em 2015, que não provocou vítimas.

Especialistas têm chamado a atenção que o tipo de revestimento que tem sido frequentemente em edifícios é altamente inflamável.

Diversos fogos têm ocorrido em arranha-céus dos Emirados Árabes Unidos, um dos quais teve lugar durante as comemorações do Ano Novo de 2016 num luxuoso hotel de 63 andares,