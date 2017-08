Avioneta cai junto a estrada do Texas e faz dois feridos

As imagens mostram um CESSNA 150 - um modelo um pouco mais pequeno e menos potente que aquele que aterrou na praia da Caparica – a sobrevoar a via rápida 69 e a despenhar-se mesmo à sua beira

Apesar de a avioneta ter caído mesmo junto à beira da via rápida 69, no Texas, na terça-feira, neste caso os dois feridos que resultaram do acidente foram os dois tripulantes, um dos quais ficou em estado grave.

O momento dramático foi registado em vídeo por um polícia que se encontrava a regressar a casa pela estrada e que subitamente viu o CESSNA 150 a cruzar a baixa altitude a mesma, antes de embater em algumas árvores em redor e cair mesmo à sua beira.

O facto de o aparelho não se ter despenhado na estrada levou a que, apesar da curtíssima distância, não tenha atingido ninguém. O acidente ocorreu próximo de Bullard, cerca de 160 quilómetros a sudeste de Dalas.

As autoridades indicaram que ainda estão a tentar apurar as causas do acidente.

O CESSNA 150 é um pouco mais pequeno e menos potente que o CESSNA 152, o modelo do aparelho que aterrou de emergência na Caparica na quarta-feira atingindo letalmente um homem de 56 anos e uma criança de 5 que se encontravam na praia.