Tillerson sobre a Coreia do Norte: "Não somos o inimigo"

O governo norte-americano não tem como objetivo uma alteração de regime na Coreia do Norte, garantiu na terça-feira o secretário de Estado da administração Trump, numa rara conferência de imprensa na sede do Departamento que chefia.

"Nós não estamos à procura de uma mudança de regime", declarou Rex Tillerson sobre Pyongyang. "Não estamos à procura do colapso do regime, não estamos em busca de uma reunificação acelerada da península [coreana] nem de uma desculpa para pôr as nossas tropas a norte do paralelo 38", garantiu, referindo-se à fronteira que separa as duas Coreias.

Falando diretamente a Pyongyang, o diplomata de topo dos EUA acrescentou: "Nós não somos o vosso inimigo nem a vossa ameaça, mas vocês estão a perfilar-se como uma ameaça inaceitável para nós e nós temos de responder." Apesar do aparente aviso,Tillerson garantiu que o governo de Donald Trump quer começar a dialogar com Kim Jong-un eventualmente.

As declarações contradizem uma informação avançada também ontem por Lindsey Graham, senador republicano de topo, que na televisão garantiu que o Presidente lhe disse pessoalmente que os EUA vão entrar em guerra com a Coreia do Norte se o país continuar a desenvolver mísseis balísticos intercontinentais (IBM) com capacidade para atingir o território norte-americano.

"Ele disse-me isso e eu acredito nele", declarou Graham em entrevista ao programa Today da NBC. "Se houver uma guerra para travar [a Coreia do Norte], essa guerra vai acontecer lá [na península]. Eles não vão morrer aqui. E ele [Trump] disse-me isso diretamente."

As informações surgem depois de, na passada sexta-feira, Pyongyang ter testado um novo IBM que, segundo analistas, tem alcance suficiente para atingir grandes cidades da costa leste dos EUA, semanas depois do primeiro teste de sucesso de um outro modelo de IBM capaz de alcançar o estado do Alasca.

Apesar dos mais recentes testes de mísseis, a maioria dos especialistas acredita que, para já, Pyongyang ainda não é capaz de criar ogivas nucleares em miniatura que possam ser anexadas aos IBM lançados da mesma firma que não tem como garantir que essas ogivas se mantêm agarradas aos mísseis até atingirem o alvo.

Outros há que acreditam que, à velocidade a que os IBM norte-coreanos estão a ser melhorados, Pyongyang conseguirá colmatar essas lacunas dentro de cinco a dez anos, concretizando aí as suas capacidades para atingir o território norte-americano em retaliação ao que diz serem ameaças à sua soberania pelas forças do EUA — que, em resposta aos sucessivos testes de mísseis, continuam a conduzir exercícios militares na região em parceria com as forças da Coreia do Sul e do Japão.

"Teste" à relação com a China

Por causa das crescentes tensões com a Coreia do Norte, cujos testes de mísseis continuam a desafiar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, Trump tem tecido repetidas críticas à China, que partilha uma fronteira com a Coreia do Norte e que é o seu único aliado económico. O Presidente diz que Pequim não está a fazer tudo o que pode para travar os programas nuclear e de mísseis do vizinho. Mas ontem, na mesma conferência de imprensa, Tillerson adotou uma postura mais conciliatória em relação ao gigante asiático, dizendo que "só os norte-coreanos são responsáveis por esta situação".

Apesar disso, o chefe da diplomacia dos EUA assumiu que o seu país acredita "que a China tem uma relação única e especial [com o vizinho] por causa destas atividades económicas significativas" e que isso reveste Pequim de capacidades únicas para "influenciar o regime norte-coreano de formas que mais ninguém consegue."

Sobre as relações sino-americanas, Tillerson também garantiu que, "após um longo período sem conflitos", os dois países se encontram numa encruzilhada. "Como devemos definir esta relação e assegurar que a prosperidade económica benéfica para os dois países e o mundo pode continuar? Que onde temos diferenças — porque vamos ter diferenças e temo-las — conseguimos lidar com elas de uma forma que não conduza a um conflito aberto?"

Nas palavras de Tillerson, tópicos como a questão norte-coreana servem de "teste" à relação entre os EUA e a China. "Testamos esta relação em coisas como a situação na Coreia do Norte", declarou em referência às tentativas infrutíferas de Trump de persuadir Pequim a exercitar maior controlo sobre o vizinho. "Podemos trabalhar juntos para dar resposta a esta ameaça global onde temos um objetivo comum?"

Citando as discórdias entre ambos sobre coisas como o Mar do Sul da China ou as trocas comerciais no mundo globalizado, o secretário de Estado sublinhou ainda: "Podemos trabalhar essas diferenças de uma forma que nos leve a um conflito aberto ou encontrar as soluções que são necessárias para servir ambos."