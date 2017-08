“The Mooch”: o tipo que não gostava de Trump e aprendeu a gostar mas que acabou antes de começar

Além de uns quantos comentários políticos na televisão, Anthony Scaramucci, 52 anos, chegou à Casa Branca para liderar a equipa de assessores de imprensa sem qualquer experiência no mundo da comunicação ou em relações públicas. A estadia não durou e dez dias depois do anúncio, o financeiro de Wall Street saiu (ou foi corrido) da administração de Donald Trump.

Nada fazia prever que o homem conhecido como “The Mooch” viesse a pertencer à equipa do atual Presidente norte-americano. Na corrida à Casa Branca, no ano passado, Scaramucci tinha como preferidos Scott Walker e Jeb Bush. Só mais tarde veio a aceitar Trump como candidato republicano às presidenciais.

Anthony Scaramucci não parecia nutrir especial simpatia pela política e ideais do atual Presidente. Há exatamente dois anos, num comentário na Fox News, acusou Trump de ter um discurso “antiamericano e muito divisivo”, chegando mesmo a aconselhar o então candidato a “parar com a retórica louca”. Usou ainda expressões como “bullie de boca grande” e “o tipo herdeiro de Queens” para o descrever.

Segundo a imprensa norte-americana, Scaramucci não poupou críticas a Trump ao longo dos últimos anos. Alguns dos tweets mais duros que escreveu foram entretanto apagados. Em 2008 apoiou a candidatura de Barack Obama, tendo até doado dinheiro para a campanha do democrata. Quatro anos depois, virou-se para o republicano Mitt Romney e até dizia ser fã de Hillary Clinton, antes de esta se ter candidatado à presidência, em 2016.

Publicamente, Scaramucci já defendeu a legalização do casamento homossexual e uma política de controlo do uso de armas.

Então, como tudo mudou? Segundo a revista “The Atlantic”, terá sido após uma reunião de pouco mais de uma hora e meia na Trump Tower. Corria junho de 2016. “É o único candidato que faz uma avaliação honesta da decadência ideológica do nosso país”, defendeu Scaramucci. A mesma publicação escreveu que transição de crítico a aliado de Trump aconteceu mais depressa do que muitos membros do Partido Republicano.

Um conto americano

O começo dos Scaramucci nos EUA foi “a clássica história de migração”. No início do século XX, os avós de Anthony chegaram a Brooklyn de barco como tantos outros italianos e instalaram-se na zona norte de Long Island, em Nova Iorque.

Anthony Scaramucci nasceu a 6 de janeiro de 1964 e é o segundo de três filhos do casal. Na casa da família faltava espaço, até porque o dinheiro não era muito. O pai trabalhava na construção e a mãe era dona de casa. “Partilhava o quarto com o meu irmão. Costumávamos matar-nos naquele quarto. Agora somos mesmo muito próximos”, contou Anthony Scamarucci em 2012, em entrevista ao site “Fonderia USA”, dedicado à comunidade italiana nos EUA.

JONATHAN ERNST/REUTERS

Ainda novo, trabalhou com o tio numa loja de motas e para entrar na universidade teve de recorrer a um empréstimo. Foi o primeiro membro da família a entrar numa instituição da Ivy League, tendo seguido economia na Tufts University e direito em Harvard.

A carreira em Wall Street começou com o primeiro emprego na Goldman Sachs. Foi nesses tempos que a alcunha “The Mooch” se colou a ele. “Alguém que quer algo gratuitamente... alguém que tira e tira, mas não retribui”, define o Urban Dicionary.

Depois de 13 anos na multinacional financeira, “The Mooch” seguiu a solo, primeiro com a Oscar Capital Management e mais tarde com a SkyBridge Capital. Desde então escreveu livros, apareceu nos noticiários, fez comentários políticos e chegou a ter um programa de conselhos financeiros em nome próprio.

Aos 52 anos, Anthony Scaramucci casou duas vezes e tem cinco filhos.

JIM LO SCALZO/REUTERS

“A” conversa

Na realidade, Scaramucci acabou ainda antes de começar. Passamos a explicar: apesar de ter sido anunciado para o cargo de diretor de comunicação a 21 de julho, o financeiro só entraria oficialmente em funções a 15 de agosto. Saiu bem antes.

O anúncio do nome de Scaramucci para a direção de comunicação surtiu uma espécie de efeito dominó: quase de imediato Sean Spicer, na altura porta-voz do Presidente, apresentou a demissão e, dias depois, foi Reince Priebus, o então chefe de gabinete (que viria a ser substituído por Jonh Kelly) a cessar funções.

E depois houve “a” conversa. Quando viu no Twitter dois jornalistas a darem conta de um jantar na Casa Branca em que participava, Scaramucci ligou-lhes a exigir a divulgação das fontes de informação. Mas a conversa não ficou por aí. “Anthony Scaramucci telefonou-me para despejar queixas sobre funcionários da Casa Branca, sobre Reince Priebus [chefe de gabinete] e sobre Steve Bannon [conselheiro do Presidente e chefe de estratégias da Casa Branca]. Começou por ameaçar despedir todos os funcionários da equipa de comunicações — a coisa só escalou a partir daí”, assim começava o artigo assinado por Ryan Lizza, jornalista da revista “New Yorker”, que relatou todo o telefonema.

Carlos Barria/REUTERS

Priebus e Bannon, ambos nomes sonantes da administração de Trump, foram os principais visados nas críticas. Sobre o primeiro referiu que este seria demitido em breve e que não passava de “a f****** paranoid schizophrenic”. Descrevendo a própria falta de interesse em chamar a atenção dos media, Scaramucci usou linguagem sexualmente explícita para dizer que não se ia comportar como o chefe de estratégia: “I’m not trying to suck my own c***”.

Apesar da linguagem, Scaramucci não pediu desculpa pelo que disse e justificou que “às vezes” gostava de usar “linguagem colorida”. A polémica pareceu não abalar a permanência no cargo.

Mesmo com a saída do financeiro, a Casa Branca, já esta segunda-feira, de imediato esclareceu que não havia “ligação imediata” entre essas declarações e a demissão de Scaramucci, apesar de o “Presidente sentir que os comentários de Anthony foram inapropriados para uma posição como a que ele ocupava”, referiu a porta-voz Sarah Sanders.

“Um belo dia na Casa Branca”

Ao décimo dia, The Mooch is out. Não se sabe exatamente o que aconteceu: se foi Scaramucci que pediu para sair, se foi Trump que o demitiu ou se foi Jonh Kelly, chefe de gabinete que na segunda-feira entrou em funções, que chegou e correu com o ainda recém-chegado diretor de comunicação.

“Não vou entrar em detalhes sobre o processo. O que aconteceu foi uma conversa e um acordo mútuo entre várias pessoas”, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, pouco depois de a demissão ser oficializada. “O que mais importa não é quem está empregado na Casa Branca, mas quem está empregado em todo o país”, acrescentou, desviando o assunto para as políticas laborais.

YURI GRIPAS/REUTERS

Nos últimos dias, tendo em conta as entradas e saídas na equipa de Trump, a imprensa norte-americana dava como certo a existência de problemas no seio da administração. Logo na manhã de segunda-feira, o Presidente garantiu: “Não há caos em Washington”. Poucas horas depois, a saída do diretor de comunicação era oficial.

“Anthony Scaramucci vai deixar o cargo como diretor de comunicação da Casa Branca. Scaramucci achou que o melhor seria deixar o [novo] chefe de gabinete John Kellly começar do zero e construir a própria equipa”, lê-se no curto comunicado divulgado pela Casa Branca.

Agora, o que lhe reserva o futuro é incerto. Segundo o “The New York Times”, a família Trump está a tentar encontrar um posto dentro da administração que seja menos público e muito mais discreto. “Neste momento, não há nenhum cargo para ele. Por agora não há”, assegurou a porta-voz Sarah Sanders.

Depois de mais 24 horas alucinantes e da queda (ou afastamento) de mais um elemento da administração, Donald Trump regressou ao Twitter: “Um belo dia na Casa Branca”.

Artigo publicado na edição do Expresso Diário de 01/08/2017