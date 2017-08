Oposição venezuelana adia protesto contra nova assembleia constituinte

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, deu a entender na quinta-feira que os EUA podem vir a potenciar a saída de Nicolás Maduro da presidência na Venezuela, dias depois de um contestado plebiscito no país que vai levar à criação de uma assembleia popular responsável por reescrever a Constituição venezuelana.

Em conferência de imprensa, o chefe da diplomacia dos EUA declarou que Donald Trump está "preocupado" com os desenvolvimentos no país, numa altura em que o balanço de mortos em confrontos entre apoiantes e opositores do Presidente continua a aumentar.

"Estamos a avaliar todas as opções de política, quer sobre o que podemos fazer para criar condições que levem Maduro a concluir que não tem futuro e queira sair por vontade própria, quer sobre fazer regressar o governo [da Venezuela] à sua Constituição", declarou Tillerson.

As declarações foram proferidas horas antes de a oposição venezuelana ter adiado para amanhã uma manifestação inicialmente convocada para esta quarta-feira, contra a tomada de possa da assembleia constituinte que foi eleita no domingo.

Nesse dia, o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, no poder), Diosdado Cabello, tinha anunciado que a cerimónia de tomada de posse da assembleia cidadã ia ter lugar no "prazo máximo" de 72 horas, ou seja, até hoje.

Ainda sem sinais de que a assembleia vá mesmo ser empossada hoje, Guevara recorreu ao Twitter para anunciar: "Atenção: Marcha contra a fraude constituinte será na quinta-feira, dia em que a ditadura pretende 'instalar' a fraude." O anúncio foi feito pouco depois de alguns utilizadores terem denunciado nas redes sociais que o site da aliança Mesa da Unidade Democrática (MUD), um dos principais movimentos da oposição, tinha sido alvo de um ataque informático.

No domingo, a oposição venezuelana tinha anunciado manifestações para segunda e quarta-feira contra a Assembleia Constituinte que Maduro pretende criar e que foi eleita nesse dia, um que ficou marcado por vários episódios de violência que provocaram pelo menos dez mortos.

A nova Assembleia Constituinte vai estar sediada no Palácio Federativo Legislativo, onde se encontra agora a Assembleia Nacional da Venezuela, atualmente controlada pelos partidos da oposição. O governo já veio avisar que poderá dissolver o atual parlamento num futuro próximo.

Ao celebrar os resultados eleitorais de domingo, na praça Bolívar, no centro de Caracas, Nicolás Maduro voltou a sublinhar que a nova assembleia vai servir para promover o diálogo e a paz no país, mas também para acabar com a sabotagem opositora e com a guerra económica e para reestruturar o Ministério Público. "Acabou-se a sabotagem da Assembleia Nacional. A Constituinte chegou para pôr ordem", disse o Presidente.

A nova Assembleia Constituinte, que sob a legislação em vigor tem poderes que o chefe de Estado está obrigado a respeitar, vai criar uma comissão pela verdade, justiça, reparação das vítimas e paz e terá como tarefa inicial levantar a imunidade dos deputados opositores e dissidentes do 'chavismo' [regime do antigo Presidente Hugo Chávez, que morreu em 2013], bem como fazer justiça com os envolvidos na violência no país e na guerra económica, disse Maduro.

A Venezuela está mergulhada em protestos e confrontos nas ruas desde o início de abril deste ano, depois de o Supremo Tribunal ter tentado limitar a imunidade parlamentar e assumir as funções da Assembleia Nacional. No mês seguinte, a 1 de maio, Maduro anunciou a intenção de convocar eleições para criar uma assembleia de cidadãos responsável por reescrever a Constituição, levando à intensificação dos protestos. Pelo menos 120 pessoas já morreram nos últimos quatro meses.

A oposição venezuelana, que boicotou a eleição de domingo, acusa Maduro de pretender usar a reforma constitucional para instaurar no país um regime que persegue, detém e cala as vozes dissidentes. O governo acusa a oposição de estar a colaborar com os EUA para orquestrar um golpe de Estado.

Também ontem, dois juízes que foram nomeados pela oposição no parlamento tiveram de refugiar-se na residência do embaixador do Chile em Caracas. Assim anunciou Heraldo Muñoz, ministro chileno dos Negócios Estrangeiros; segundo este no Twitter, Beatriz Ruiz e José Fernando Nuñez entrarem na residência "em busca de proteção".

As autoridades chilenas já informaram que vão conceder asilo aos magistrados venezuelanos se estes assim o pedirem. Ruiz e Nuñez integram o grupo de 33 juízes nomeados a 21 de julho pela Assembleia Nacional para o Supremo Tribunal, que considerou as nomeações inconstitucionais e que advertiu que os nomeados incorriam em "crimes de traição à pátria" caso tentassem ocupar os assentos.

Antes deles, um outro juiz venezuelano já se tinha refugiado no sábado na residência do embaixador chileno na capital venezuelana. Pelo menos três juízes nomeados pelo parlamento já foram detidos nos últimos dias. Entretanto, o Senado chileno aprovou na terça-feira uma resolução de apoio à oposição venezuelana e de repúdio da nova assembleia constituinte e da "repressão governamental" na Venezuela.