Mais um dia D para Temer. Deputados votam hoje abertura de processo contra o governante

É mais um dia D para Michel Temer. Esta quarta-feira, o Presidente brasileiro ficará a saber se os deputados da câmara baixa dão ou não luz verde à abertura de um processo contra o governante, na sequência de suspeitas de corrupção.

Segundo a imprensa brasileira, Temer multiplicou-se em contactos nos últimos dias, com vista a obter mais apoios na votação. No total, o chefe de Estado brasileiro recebeu no Palácio do Planalto 117 deputados para negociar várias questões, 31 deles só na terça-feira, escreve o “Globo”.

Ainda ontem, o governante jantou com um grupo de parlamentares e manifestou a convicção de que os deputados votarão contra a abertura de um processo judicial contra si e terá oportunidade de iniciar a “segunda fase do seu mandato”, avançando com as prometidas reformas, refere o “Estado de S. Paulo.”

Além disso, a Presidência publicou um vídeo nas redes sociais que mostra alguns deputados a saírem em defesa do programa político de Michel Temer.

Para o processo avançar serão necessários dois terços dos votos dos deputados (342). Nesse caso, caberá depois ao Supremo Tribunal Federal pronunciar-se e em caso afirmativo o chefe de Estado brasileiro será afastado do cargo por um período de 180 dias até ser julgado, sendo substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Essa seria uma situação inédita para um Presidente em exercício do mandato devido a suspeitas de corrupção. Por outro lado, bastam 172 votos a favor do governante ou abstenções para o caso ficar por aqui.

Temer venceu a primeira votação na Comissão de Constituição e Justiça da câmara baixa no dia 13 de julho, depois de 40 deputados terem votado contra a abertura de um processo contra o Presidente.

Foi em junho que o Procurador-Geral da República brasileiro formalizou uma denúncia de corrupção contra o chefe de Estado, após gravações feitas pelos proprietários a empresa de carnes JBS terem revelado que o Presidente aprovou subornos para silenciar o ex-presidente da câmara dos deputados Eduardo Cunha.