Incêndio em Gondomar destrói fábrica de alumínios

Fábrica de alumínios em Fânzeres, concelho de Gondomar, foi “toda tomada” pelas chamas. Origem do fogo é desconhecida

Incêndio que deflagrou esta quarta-feira numa fábrica de alumínios em Fânzeres, concelho de Gondomar, “já foi extinto”, confirmou fonte dos bombeiros de Gondomar ao Expresso,

Alerta do incêndio foi dado às 12h, tendo sido mobilizados de imediato 38 homens e 11 viaturas para o terreno, informou a mesma fonte. "Ficou toda destruída. Foi toda tomada", disse à Lusa fonte do CDOS do Porto, acrescentando que incêndio na unidade industrial da rua da Felga entrou em "fase de rescaldo" pelas 13h50.

Origem do fogo é também, por enquanto, desconhecida.