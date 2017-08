Escavação em França descobre “pequena Pompeia” a sul de Lyon

"Pequena Pompeia", assim descreveram os investigadores a descoberta feita nos arredores de Vienne. "É, sem dúvida, a escavação mais extraordinária de um local romano nos últimos 40 ou 50 anos", disse Benjamin Clément, diretor da equipa de arqueólogos, à agência de notícias AFP.

A cidade de Vienne, na margem do rio Ródano, famosa pelo templo e teatro romanos, foi um centro importante na rota que liga o norte da Gália com a província romana Gália Narbonense no sul de França.

As ruínas em causa foram descobertas durante um trabalho preliminar para a construção de novas moradias no subúrbio de Sainte-Colombe. A área que ocupam é incrivelmente extensa, adiantaram os arqueólogos, já que cobrem uma área de quase sete mil metros quadrados. O bairro, com casas que datam do século I D.C., terá ficado desabitado durante 300 anos, até ao seu abandono devido a uma série de incêndios.

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK

Entre as ruínas, está uma residência denominada Casa de Bacanalias, devido aos mosaicos no chão que representam uma procissão de Ménades, ninfas adoradoras de Baco, deus do Vinho, e de sátiros. Benjamin Clément assegurou que vai ser possível restaurar a casa, que diz ter pertencido a um comerciante rico. Um outro mosaico representa Thalia, musa e deusa da comédia, sequestrada por Pan, deus dos sátiros.

As escavações começaram em abril e irão decorrer, sob a alçada do governo francês, até dezembro, permitindo assim mais tempo para eventuais novas descobertas.