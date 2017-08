Em plena tensão com a Coreia do Norte, EUA testam míssil balístico intercontinental na Califórnia

Segundo uma declaração da Força Aérea norte-americana, o teste desta quarta-feira comprovou a eficácia, prontidão e precisão do sistema Minuteman

A Força Aérea dos Estados Unidos lançou com sucesso, esta quarta-feira, um míssil balístico intercontinental, desarmado. Aquele que foi o quarto teste realizado pelo país, este ano, com mísseis Minuteman, aconteceu na Base da Força Aérea de Vandenberg, California, e num momento em que os EUA estão em tensão com a Coreia do Norte, que lançou um engenho similar na sexta-feira.

Segundo uma declaração da Força Aérea norte-americana, o teste comprovou a eficácia, prontidão e precisão do sistema de armas.

Os testes anteriores foram realizados em fevereiro, abril e maio, mês em que a Força Aérea também realizou um teste de um intercetor de mísseis, lançado a partir de Vandenberg. O intercetor destruiu uma ogiva simulada sobre o Pacífico.

Após o último lançamento de Pyongyang, analistas consideram que uma grande parte do continente dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e Chicago, está agora no alcance das armas da Coreia do Norte.