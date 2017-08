Desemprego em Espanha baixa para níveis de há oito anos

De acordo com os dados de julho, o número de desempregados diminuiu 9,4% em comparação com o mesmo mês do ano anterior

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos espanhóis de emprego registou uma diminuição de 26.887 pessoas em julho em relação ao mês anterior, alcançando um total de 3.335.924, o menor número dos últimos oito anos. Segundo os dados publicados esta quarta-feira em Madrid pelo Ministério do Emprego e da Segurança Social de Espanha, em comparação com um ano antes, o número de desempregados diminuiu em 347.137, menos 9,4%. Sem tomar em consideração os empregos ligados a atividades sazonais (turismo, agricultura), em julho o desemprego aumentou em 11.771 pessoas, em relação ao mês anterior. Por outro lado, o número de pessoas inscritas nos serviços de Segurança Social espanhóis registou um aumento de 56.222 em julho em relação ao mês anterior, tendo alcançado as 18.489.329 de pessoas ocupadas, um aumento de 0,31%. O número de novas inscrições cresceu na maioria dos setores económicos, com destaque para os serviços de saúde e sociais (50.584, +3,53 %) e no comércio e reparação de veículos a motor e motocicletas (44.388, +1,87%), segundo os dados do Ministério do Emprego. Comparado com um anos antes, em julho houve um aumento de 644.337 pessoas que agora descontam para a segurança social, um incremento de 3,61 %.